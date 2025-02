Stand: 06.02.2025 16:29 Uhr Berufsorientierung an der Fachhochschule Westküste

Mehr als 250 Schülerinnen und Schüler aus den neunten und zehnten Klassen im Kreis Dithmarschen haben sich am Donnerstag an der Fachhochschule Westküste über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informiert. Bei der Veranstaltung, die gemeinsam von der Fachhochschule und der Agentur für Arbeit organisiert wurde, haben die Jugendlichen einen ersten Überblick über Ausbildungsberufe und Studium bekommen, so ein Fachhochschulsprecher. Die Berufsorientierungstage sollen wegen der großen Nachfrage auch im kommenden Jahr wieder stattfinden.

