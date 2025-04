Stand: 11.04.2025 05:44 Uhr Berufsfeuerwehr Norderstedt startet in den 24-Stunden-Dienst

Ab sofort arbeitet die Berufsfeuerwehr in Norderstedt (Kreis Segeberg) im 24-Stunden-Dienst. Das Arbeitsmodell, das bei anderen Berufsfeuerwehren Standard ist, war in Norderstedt bislang nicht möglich, weil unter anderem nicht genug Betten in der Hauptwache vorgehalten werden konnten. Laut Amtsleiter Fabian Wachtel habe man jetzt Büroräume in das Gebäude einer Freiwilligen Feuerwehr auslagern können, um mehr Platz zu schaffen. Außerdem sei man mit insgesamt 87 Einsatzkräften personell mittlerweile auch stark genug. Die Kollegen freuen sich auf die neuen Arbeitszeiten - von 7 bis 7 Uhr an jedem dritten Tag - so Wachtel weiter.

Außerhalb der bisherigen Dienstzeiten der Berufsfeuerwehr haben bislang vier Freiwillige Feuerwehren den Brandschutz sichergestellt. In Norderstedt gibt es seit 2022 eine Berufsfeuerwehr. Das Innenministerium hatte die Stadt damals aufgefordert, eine Berufsfeuerwehr einzurichten, weil die Stadt immer weiter gewachsen war. Für Städte ab 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner ist eine solche Berufsfeuerwehr laut Fabian Wachtel Pflicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Kreis Segeberg