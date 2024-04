Stand: 29.04.2024 10:10 Uhr Bernd Olbrich wird neuer Polizeichef in Lübeck

Die Hansestadt Lübeck bekommt einen neuen Polizeichef: Bernd Olbrich, bisher Direktionsleiter der Polizei in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), wird am Montag von Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlinn-Waack (CDU) offiziell in das Amt eingeführt. Sein Vorgänger Norbert Trabs geht in den Ruhestand.

