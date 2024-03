Stand: 26.03.2024 10:54 Uhr Bergung des Schiffes "Fridthjof" wird fortgesetzt

In Lübeck wird heute die Bergung des Traditionsseglers "Fridthjof" fortgesetzt. Am Montag hatten Spezialisten das Schiff mit Hilfe des Schwimmkrans "Baltic Lift" vom Grund der Trave gehoben und ausgepumpt. Voraussichtlich am Vormittag soll es nun an Land gelegt werden, erklärte der zuständige Projektleiter Tim-Erik Beier: "Jetzt wird die 'Fridthjof' ganz gehoben, an der Baltic Lift angelehnt, zum Verholen auf die Roddenkoppel. Dort wird das Schiff auf ein vorbereitetes Sandbett gelegt." Der Traditionssegler war vor gut zwei Wochen an seinem Liegeplatz vor dem Schuppen 9 gesunken. Menschen wurden nicht verletzt. Warum das Schiff sank, ermittelt nun die Wasserschutzpolizei.

Weitere Informationen Lübeck: Gesunkener Traditionssegler "Fridthjof" gehoben Der in Lübeck gesunkene Zweimaster ist von einem Schwimmkran gehoben worden. Nun soll das Holzschiff zerlegt werden. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck