Stand: 26.03.2024 16:11 Uhr Bergung des Schiffes "Fridthjof" komplett abgeschlossen

Die Bergung des Traditionsseglers "Fridthjof" in Lübeck ist abgeschlossen und verlief nach Plan. Dienstagvormittag hat der Schwimmkran "Baltic Lift" das marode Schiff an Land gebracht, wo es nun abgewrackt wird. Dabei konnte der Zweimaster nicht, wie ursprünglich geplant, in den Schwerlastgurten hängend transportiert werden, sondern wurde halb schwimmend rübergeschleppt. Der Rumpf war instabil, erklärte der Projektleiter der Bergungsaktion, Tim-Erik Beier: "Daraufhin ist dann der Schwimmkran mit der Fridthjof rückwärts zum Abwrackplatz an der Roddenkoppel gefahren." Die "Fridthjof" war in der Nacht zum 9. März an ihrem Liegeplatz vor dem Schuppen 9 gesunken.

