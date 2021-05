Stand: 21.06.2013 09:05 Uhr Bengels-Tagebuch: Zu schnell für Norwegen

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 6: Bengel-Benz gibt zu viel Gas

von Sven Brüggemann

Eine Feier am Nordpolarmeer, Lagerfeuer am Strand auf den Lofoten und eine nicht untergehende Sonne - so etwas hat noch keiner von uns erlebt. Kaum hatten alle Teams ihren Schlafplatz aufgebaut und sich am Grill gestärkt, ging das große Wiedersehen los. Wir wanderten von Zelt zu Zelt und trafen zum ersten Mal seit dem Start alle Rallye-Teams wieder. Als dann noch das Lagerfeuer brannte und um 3 Uhr morgens ein heißes Beachvolleyball-Match begann, war die "BSC-Lofoten-Party" perfekt.

Mit Kaffee im Blut in die Radarfalle

Wenn die Sonne sich beharrlich weigert, auch nur ein kleines bisschen unterzugehen, und es nach einer Woche Rallye so vieles zu erzählen gibt, findet man nur schwer den Weg ins Zelt. Noch schwerer ist es jedoch, nach fünf Stunden Schlaf wieder aufzustehen. Mit einer Menge Kaffee und nach einem ausgiebigen Bad im erfrischenden Meer ging die wilde Fahrt mit dem Bengel-Benz weiter - runter von den Lofoten und quer durch die nordnorwegischen Fjorde nach Tromsö. Weit kamen wir aber nicht. Nach nur 30 Minuten Fahrt winkte ein freundlicher Polizist mit seiner roten Kelle und veranlasste uns zum Halten. Ein Blick auf den Tacho zeigte: Christian war ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen.

2.900 Kronen für 12 Kilometer pro Stunde zu schnell

In Deutschland hätte die "Raserei" höchstens 25 Euro gekostet - in Norwegen sieht das ganz anders aus. 2.900 Kronen muss Christian jetzt berappen, umgerechnet sind das knapp 400 Euro. Mehrmals entschuldigte sich der nette Beamte bei uns und meinte, er wisse ja selber, dass das in Norwegen viel zu teuer sei. Aber den Strafzettel bekam Christian trotzdem in die Hand gedrückt. Unsere Lehre daraus: Den restlichen Tag fuhren wir fast durchgehend 10 km/h unter dem Tempolimit - und das ein oder andere Mal bildete sich hinter uns eine Schlange.

Ein Bett, eine Dusche und eine schöne Stadt am Meer

Sowohl der Schreck über den Blitzer als auch die lange Nacht auf den Lofoten steckten uns noch in den Knochen, und statt Zelt entschieden wir uns für ein Hotel. Die schneebedeckten Berge und die majestätischen Hänge rund um die Fjorde hätten uns an jedem anderen Tag bestimmt zum Wild-Camping animiert, aber als es dann kurz vor Tromsö auch noch anfing zu regnen, setzte sich Christian durch. Und so schreibe ich diese Zeilen gemütlich auf einem Bett liegend - mit einer hoffentlich erholsamen Nacht vor mir. Aber ab morgen geht es wieder raus in die Natur. Noch mal wollen wir nicht kneifen - na ja, vielleicht in Tallinn oder Sankt Petersburg... .

