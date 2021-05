Stand: 25.06.2013 10:37 Uhr Bengels-Tagebuch: Wodka statt Martini

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 11: Bengel-Grüße aus Sankt Petersburg

von Sven Brüggemann

Eine Nacht durchzufahren heißt einen ganzen Tag Erholung. Nach der Nacht am Sandal-See bei Petrosadowsk ging es weiter in Richtung St. Petersburg. Dabei war wirklich vollste Konzentration gefordert, denn die russischen Autofahrer sind der absolute Hammer. Überholt wird auf beiden Seiten, egal wie breit die Straße ist, und mit möglichst schnellem Tempo. Und wenn dann noch reger Gegenverkehr herrscht, scheinen die Jungs hier gleich umso mehr Spaß an ihren Manövern zu haben. Hier könnten sie dringend die norwegischen Polizisten und deren Bußgeld-System brauchen.

"Keine gute Zeit zum Fahren"

Die endlos scheinende Straße zwischen Murmansk und St. Petersburg mit all ihren Rasern hatten wir gerade überstanden, da stellte uns die Roadbook-Aufgabe, eine bestimmte Bar zu finden, vor die nächste Herausforderung: das Navigieren, Fahren und Überleben im St. Petersburger Straßenverkehr. Nach meiner Schlappe in Murmansk wollte ich nicht ein zweites Mal in einer Innenstadt versagen und siehe da, auf einmal und mit der Hilfe von einigen Einheimischen stand der Bengel-Benz auf einer Brücke, die auf meiner Karte verzeichnet war. Aber auch mit der richtigen Navigation war die Aufgabe nicht einfach. "Das ist keine gute Zeit, um hier zu fahren" rief uns ein waschechter St. Petersburger auf Englisch aus seinem Auto zu - und als Christian an der nächsten Kreuzung pro Ampelphase einen Meter vorwärts kam, während sich die Kreuzung um uns herum alle 30 Sekunden mit mehr und mehr Autos füllte, wussten wir, was er gemeint hatte.

Wodka statt Martini im Café für Spione

Nach dem Sowjet-Stil von Murmansk und der endlosen Einöde Kareliens waren wir von den Prachtstraßen in der St. Petersburger Altstadt richtig beeindruckt, und nachdem Christian die erste Problemkreuzung gemeistert hatte, war der Rest kein Problem. Im Spionencafé mit dem Namen, der übersetzt "Diplomatenkoffer für eine schwangere Spionin" lautet, trafen wir nicht nur unsere Kontaktagentin Mascha, sondern auch einige andere Teams. Mascha sollte uns eigentlich beibringen, wie man in Russland richtig Wodka trinkt. Da aber circa 20 Teams vor uns angekommen waren und Mascha immer zum Mittrinken animiert hatten, fiel ihre Wodka-Lektion eher kurz und schmerzlos aus. Die Vermutung von Jan Malte: "Richtig russisch Wodka trinken heißt vor allem: richtig viel russischen Wodka trinken" stellte sich als wahr heraus.

Doswidanja Russland

St. Petersburg ist auf den ersten Blick eine richtig schöne Stadt, und wir sind uns alle einig, dass wir bald mal wieder dorthin wollen, aber heute konnte uns das "Venedig des Nordens" nicht lange halten. Wir wollten weg von den Straßen Russlands und zurück in die EU. Ganz so einfach stellte sich aber auch das nicht dar. Erst erklärte Christian ganz ruhig mitten in einem kleinen Dorf: "Jetzt sind alle Lampen an" und meinte damit alle Warnlampen des Bengel-Benz. Dann war auch der Motor aus. Kein Problem für unseren Schrauber: Nikolai hatte mit genau diesem Problem schon gerechnet. Der Vorbesitzer unseres treuen Gefährts hatte ihn davor gewarnt. Zweiter Gang rein, Kupplung kommen lassen und Zündung an und schon schnurrte der Bengel-Benz wieder wie gewohnt.

Zurück an der Ostsee und die Sonne geht unter

Seit mehr als einer Woche hatten wir die Ostsee nicht mehr gesehen, dafür hatte uns aber die Sonne keine Sekunde in Ruhe gelassen. Um das beides endlich zu ändern, entschieden wir uns für eine Route über die russischen Dörfer und fanden einen tollen Spot, um den Sonnenuntergang anzuschauen und endlich mal wieder einen Blick auf die Ostsee zu werfen. So malerisch dieser Blick auch war, die anschließenden Rallye-Kilometer über die schönsten Schlaglöcher Russlands hätten wir uns lieber erspart. So war es mal wieder Mitternacht, als wir erschöpft unsere Zelte an der estnischen Küste aufstellten und in unsere Schlafsäcke krochen.

Weitere Informationen Das gesamte Tagebuch der Küstenbengels Hier können Sie alle Tagebuch-Einträge der Küstenbengels nachlesen. mehr