Bengels-Tagebuch: Wo ist Glehn Castle?

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 12: Bengel-Grüße aus Sankt Petersburg

von Sven Brüggemann

Wir sind wieder zurück in der Europäischen Union - und die erste Nacht war hervorragend. Ein nettes estnisches Pärchen hatte uns einen tollen Platz zum Zelten am Strand gezeigt. Wenige Meter entfernt stand ein Imbisswagen. Dick im Schlafsack eingemummelt, malten wir uns aus, wie sich am Morgen die Türen des Wagens öffnen und wir ein leckeres Frühstück bekommen. Und wir wurden nicht enttäuscht. Das schwül-warme Wetter trieb uns bereits ziemlich früh aus den Zelten. Erst ein schnelles Bad in der estnischen Ostsee, dann schnell an die Theke: Currywurst mit Pommes Frites zum Start in den Tag. Kurz danach machten wir uns auf den Weg Richtung Tallinn.

Gib niemals deine Karte weg!

Eigentlich ist es bis zur estnischen Hauptstadt nur eine kurze Strecke, die wir gemeinsam mit dem Team SOA meistern wollten. Das Problem: Autobahnen sind für uns ja tabu. Also suchten wir uns einen malerischen Weg direkt an der Ostsee entlang- und machten dann einen kapitalen Fehler. Christian wollte schlafen, Nikolai einen Film schneiden und ich musste fahren. Also gaben wir Stefan, Arne und Dennis aus dem anderen Team unsere Karte und überließen ihnen das Navigieren. Keine gute Entscheidung: Wir entdeckten zwar eine richtig coole Rallyestrecke in einem Nationalpark, aber der Wagen wurde so sehr hin und her gerüttelt, dass Christian nicht mehr schlafen und Nikolai nicht mehr schneiden konnte. Also holten wir uns die Karte zurück, fuhren alleine weiter und überließen den anderen Jungs allein den Spaß bei der weiteren Erkundung des Nationalparks.

160 Kilometer in sechs Stunden

Nach Tallinn schafften wir es schließlich mit vereinten Navigationskünsten. In der estnischen Hauptstadt angekommen, gestaltete sich die Suche nach dem Ort der zweiten Rallye-Party allerdings schwierig. Mehrere Einheimische versuchten verzweifelt, uns den Weg zum Schloss Glehn Castle zu erklären. Sie gaben aber immer entnervt auf, weil die Beschreibung zu kompliziert war. Erst eine selbst gemalte Karte einer netten Estin half uns das ersehnte Ziel zu finden. Insgesamt dauerte der 160-Kilometer-Trip nach Tallinn dann doch wieder sechs Stunden.

Party und Anekdoten auf der Burg

Viele andere Teams waren schon da und bereit für die Feier. Einige kamen sogar als Ritter, Mönch und Burgfräulein verkleidet - passend zur Party auf der alten Festung im Süden Tallins. Es wurde ein richtig lustiges Wiedersehen mit allerhand witzigen Geschichten nach dem Abenteuer in Russland. Ein Team schwor Stein und Bein, dass es einen Bären gehört hat. Einer anderen Crew hatten Unbekannte die dreckigen Klamotten aus dem Wohnwagen geklaut, wieder andere Teams ließen Russland lieber gleich links liegen und kämpften sich über Finnland ins Baltikum vor. Aber eines haben alle Teams gemeinsam: So toll die Rallye auch ist, wir freuen uns auf die Zielankunft am Sonnabend in Berlin und unsere gemütlichen Betten in den eigenen vier Wänden.

