Stand: 19.06.2013 07:45 Uhr Bengels-Tagebuch: Schmeckt besser, als es riecht

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 4: Am Polarkreis stinkt's im Bengel-Benz

von Sven Brüggemann

Bis spät in die Nacht hatten wir nach dem perfekten Platz zum Campen am Bottnischen Meerbusen gesucht und ihn dann am Ende irgendwie doch nicht gefunden. Alles kein Problem, denn um drei Uhr war es immer noch genauso hell wie vier Stunden zuvor. So gab es einen Mitternachtssnack aus Ravioli am Rande eines frisch gemähten Feldes irgendwo an einem Fjord bei Öre. Am Morgen wurden wir dann erwartungsgemäß vom lauten Tuckern eines Trecker-Motors geweckt. Doch statt eines meckernden Bauern wurden wir lediglich mit einem fröhlichen Winken gegrüßt, und während wir langsam unsere Zelte abbauten, drehte der schwedische Landwirt gemütlich weiter seine Runden.

Surströmming - Nichts für schwache Geruchsnerven

Der Geruch einer frisch gemähten Wiese sollte uns nicht lange im Gedächtnis bleiben. Die Tagesaufgabe der heutigen 4. Etappe von Umea nach Kiruna im schwedischen Teil von Lappland war genauso einfach wie eklig: Kauft die schwedische Fischspezialität Surströmming, öffnet die Dose und fahrt für 200 Kilometer damit durchs Land. Verwunderte Blicke im Supermarkt, grinsende Gesichter beim Öffnen der Dose auf einem Parkplatz und ehrliches Mitleid bekamen wir von vielen Schweden, die selbst wissen, dass ihre kulinarische Spezialität nichts für schwache Geruchsnerven ist.

Schmeckt besser, als es riecht

"Das riecht wie vergammeltes Hundefutter", "der bestialischste Gestank, den ich je in meinem Leben gerochen habe" - bei Christian und Nikolai kam der Surströmming gar nicht gut an. Ich konnte trotz des Gestanks einfach nicht anders und musste ihn probieren. Überraschenderweise schmeckte der eingelegte Fisch gar nicht so grauenvoll, wie er roch - eigentlich nur richtig stark versalzen. So oder so, für etwas mehr als 200 Kilometer war die geöffnete Fischdose unser treuer Begleiter, und mit ein bisschen Glück werden wir den Geruch im Bengel-Benz ja auch während der kommenden zehn Etappen wieder los.

Ist es eigentlich kalt am Polarkreis?

Erste Hoffnung auf eine erfrischende Brise im Auto bietet uns jetzt der Polarkreis. Auf einmal war es da, das Schild, das ihn ankündigte, und jetzt fahren wir nördlich davon auf dem Weg in Richtung Lofoten. Während zu Hause in Deutschland alle über die Hitze reden, ist uns aufgefallen, dass wir vielleicht etwas zu sommerlich gepackt haben. Trotz 24 Stunden Sonne und Helligkeit wird es doch ganz schön kalt hier oben. Aber erfrieren werden wir ganz sicher nicht. Dafür sind die Menschen hier einfach zu hilfsbereit. Als Christian an einem Parkplatz einem vorbeifahrenden Auto einfach nur freundlich zuwinkte, bremste der Fahrer aus Finnland schnell, drehte um und fragte, wie er uns helfen könne. Und da Christian eigentlich immer winkt und hupt, kommen wir im Notfall bestimmt noch an eine zusätzliche warme Decke oder ähnliches ... .

