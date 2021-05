Stand: 17.06.2013 07:45 Uhr Bengels-Tagebuch: Regen und viele Blitzer

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alte "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 2: Regen und viele Blitzer

von Christian Wolf

Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal in einem Zelt übernachtet habe. Von daher war meine erste Camping-Nacht nicht nur kurz, sondern auch nicht wirklich erholsam. Aber schließlich mache ich hier keinen Urlaub, sondern nehme an der nördlichsten Abenteuer-Rallye der Welt teil. Deshalb klingelt schon um kurz vor sieben der Wecker, damit die Landstraße uns schnell wieder hat. Fix noch das Zelt abbauen und los geht’s.

Etappenziel Stockholm

Stürmte und regnete es noch in der Nacht, klart langsam nach und nach der Himmel wieder auf. Wir fahren entlang der Ostsee. Das Etappen-Ziel des Tages heißt Stockholm und liegt etwa 500 Kilometer Luftlinie von unserem letzten Standort in der Nähe von Malmö entfernt. Außerdem haben wir noch unsere Tagesaufgabe zu lösen. Sie lautet: In der Nähe des Geburtsortes des größten schwedischen Möbelunternehmens in einem seiner Geschäfte einkaufen. Der Ort ist schnell gefunden, aber das Ankommen dort dauert mehr als sechs Stunden - und wir haben gerade mal ein Viertel der Tagesstrecke geschafft.

Blitzer im Fünfminutentakt

Allerdings belohnt uns die lange Fahrt. Durch das langsame Vorankommen können wir die beeindruckend schöne Landschaft Schwedens genießen. Grüne Täler reihen sich an Seen und Flüssen. Je nördlicher wir kommen, desto felsiger wird es. Dadurch wirkt alles irgendwie wilder und schroffer. Aber nicht nur die schwedische Landschaft sorgt für staunende Gesichter, sondern auch die vielen Blitzer entlang der Straße. Quasi im Fünfminutentakt tauchen sie auf. Aber auch hier oben gilt: "Schleswig-Holstein fährt fair" - Strafzettel gibt es also keine.

Kübelweise Regen

Inzwischen sind wir seit mehr als 13 Stunden unterwegs, und langsam machen sich Müdigkeit und Erschöpfung breit. Vor allem aber schafft uns das wechselhafte Wetter: Immer wieder öffnet der Himmel über uns seine Schleusen und lässt kübelweise Wasser auf uns nieder prasseln. Zum Ende des Tages aber klart es wieder auf, und die Strapazen haben sich gelohnt: Unser Rastplatz liegt an diesem Abend an einem traumhaften, verlassenen See mitten in der Wildnis. Die Ruhe der Natur und die letzten Sonnenstrahlen schenken uns Kraft für die morgige Etappe.

