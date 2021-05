Stand: 24.06.2013 07:00 Uhr Bengels-Tagebuch: Mütterchen Russland grüßt

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 9: Der Bengel-Benz schwächelt

von Christian Wolf

Ich habe endlich mal wieder so richtig ausgeschlafen - und das nach fast zwei Wochen. Schon in den Tagen vor dem Start der Rallye hatte ich kaum mehr als fünf Stunden geschlafen. Doch die Nacht am finnischen See in der Nähe von Inara mit anderen Rallye-Teilnehmern bewirkt Wunder. Unsere Akkus sind nach fast zwölf Stunden Ruhe wieder voll aufgeladen - und wir sind fit für die Fahrt nach Russland.

Anders als erwartet

Ich war noch nie in Russland. Dementsprechend hatte ich nur eine vage Vorstellung von der Grenze: Gebäude wie zu Sowjet-Zeiten und ein grimmiger Grenzsoldat mit durchgeladener Kalaschnikow würde uns sofort ins Gefängnis stecken, wenn wir nur eine falsche Bewegung machen. Die Realität sieht aber ganz anders aus: Neue Gebäude sowie nette und entspannte Zöllner warten auf uns. Nach anderthalb Stunden geht es dann weiter nach Kandalakscha, dem nächsten Etappenziel.

Verdächtige Geräusche

Die ersten Kilometer auf russischen Straßen unterscheiden sich kaum von den Fahrbahnen in Skandinavien. Doch plötzlich werden die Schlaglöcher mehr, und der Weg verwandelt sich dann auch noch in eine Schotter-Piste. Die setzt unserem bisher treuen Begleiter, dem Bengel-Benz, zu. Jede Unebenheit der Straße wird durch ein metallisches Klackern begleitet. Für Nikolai ist schnell klar: Der Auspuff ist abgerissen. Bei einer Inspektion am Straßenrand in der russischen Einöde stellt sich dann aber heraus, dass sich nur die Gummi-Halterung gelöst hat und der Auspuff noch ganz ist. Jörg, der die Rallye alleine fährt, hilft bei der Reparatur aus, in dem er uns Draht zum Befestigen gibt. Auch die Jungs vom Team BAMF halten an und erkundigen sich, was los ist.

Zwischenziel Murmansk

Fast 300 Kilometer fahren wir anschließend im Konvoi mit anderen Rallye Teams durch Russlands Wildnis. Auf unserem Weg durchstreifen wir teilweise schier endlos wirkende Wälder - und die Aussicht ist atemberaubend. Einige Abschnitte in Russland wirken absolut unberührt, keine Spur von Menschen. Nach etwa fünf Stunden erreichen wir dann Murmansk. Im Heimathafen der berühmt-berüchtigten russischen Nordmeerflotte steht unsere Tagesaufgabe auf dem Plan. Wir sollen uns samt Auto vor einem Warnschild für Radioaktivität fotografieren. Nach anderthalb Stunden Irrfahrt durch die Stadt und der Erkenntnis, dass Sven ein besserer Landstraßen-Navigator als Städteführer ist, geben wir unser Tagesziel auf und machen uns in einer Kolonne auf in Richtung Etappenziel. Allerdings reißt nach nur wenigen Kilometern die provisorische Halterung des Auspuffs. Doch die Gemeinschaft der Rallye-Teams zahlt sich auch hier wieder aus. Das Team RaMaVaSt leiht uns einen dickeren Draht. Dafür leuchtet jetzt die Motorölanzeige - hoffentlich erreichen wir Kandalakscha und verlieren kein Öl!

VIDEO: Ostseerallye: Doppelpack Schleswig-Holstein (3 Min)