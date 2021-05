Stand: 27.06.2013 12:36 Uhr Bengels-Tagebuch: Kreuze an magischem Ort

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 13: Fröhliches Wiedersehen mit anderen Teams

von Christian Wolf

Das Treffen auf der alten estnischen Festung im Süden Tallinns hat uns allen jede Menge Spaß gemacht, denn seit den Lofoten waren nicht mehr alle Teams auf einem Fleck zusammen. Sich nach gefühlten zwölf Wochen wieder mit anderen Teilnehmern auszutauschen und auch den neuesten "Tratsch" zu hören, ist einfach schön. Und man erfährt, was an Gerüchten wirklich dran ist. So hatte in den vergangenen Tagen immer wieder die Runde gemacht, dass andere Teams aufgrund von Problemen ausgeschieden sind - von mindestens zehn war die Rede. Doch tatsächlich gibt es bisher nur zwei Ausfälle. Tja, so ist es halt mit der stillen Post.

Gesucht: ein mysteriöser Hügel in Litauen

Nach einer erholsamen Nacht und einer warmen Dusche auf unserem Camping-Platz geht es gegen zehn Uhr schon wieder los. Ein konkretes Etappenziel gibt es diesmal nicht. Dafür aber wieder eine spannende Aufgabe. Nördlich der litauischen Stadt Siauliai sollen wir einen Hügel finden, auf dem die Menschen Kreuze aufstellen, um sich etwas zu wünschen.

Bengel-Benz inzwischen mit lauter kleinen Macken

Nach fast 7.000 gefahrenen Kilometer um die Ostsee sorgen wir uns langsam um den Bengel-Benz, denn der bekommt jetzt immer mehr Probleme. Nicht nur, dass er Öl verliert und Probleme mit der Auspuff-Aufhängung hat. Inzwischen lässt sich auf der Fahrerseite das Fenster nicht mehr schließen. Eine blöde Situation, da sich das Wetter wieder verschlechtert. Außerdem lässt sich die Heckklappe nicht immer öffnen. Naja, Hauptsache, der Benz bringt uns noch nach Hause.

Das Kreuz mit dem Wunsch

Bis zum Hügel hat er es jedenfalls erstmal geschafft. Nach fast sechs Stunden Fahrt sind wir endlich am Ziel. Der Anblick der unzähligen Kreuze ist atemberaubend. Eigentlich sollen wir zählen, wie viele Kreuze an diesem magischen Ort aufgestellt sind. Aber das ist unmöglich. Wir vermuten, dass es mehr als eine Million sind. Schnell bauen wir noch unser eigenes Kreuz, wünschen uns eine tolle Zeit für den Rallye-Endspurt und machen noch schnell das obligatorische Foto.

Endlich wieder eine stockfinstere Nacht

Unser nächstes Ziel ist die Kurische Nehrung. Sie trennt das Haff von der Ostsee und gehört seit dem Jahr 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit treffen wir wieder auf andere Teams. Mit drei von ihnen suchen wir uns jetzt einen gemeinsamen Schlafplatz. Die Vorfreude auf die Nacht ist groß, denn endlich geht die Sonne wieder richtig unter. Schon in Tallinn wurde es fast dunkel - aber jetzt wartet wieder eine richtig schön finstere Nacht auf uns.

Weitere Informationen Das gesamte Tagebuch der Küstenbengels Hier können Sie alle Tagebuch-Einträge der Küstenbengels nachlesen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein unterwegs | 27.06.2013 | 14:40 Uhr