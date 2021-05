Stand: 18.06.2013 07:45 Uhr Bengels-Tagebuch: Jagd nach Schwedischem Bitter

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 3: Die Jagd nach dem Schwedischen Bitter

von Sven Brüggemann

Den Zeltplatz am Ende der zweiten Etappe muss man erstmal toppen. Nach einer richtig erholsamen Nacht konnten wir früh morgens alle positiv auf die Geruchslage im Bengel-Benz einwirken: Baden im Aspen-See bei Strömkärr sorgte für Erfrischung und gute Laune. Nur ein heißer Kaffee fehlte noch. Also ging es zum Frühstück und zur Etappenplanung schon mal ein wenig weiter in Richtung Norden. Gut 600 Kilometer entfernt lag das Ziel des Montags: Umea in Nordschweden.

VIDEO: Die Küstenbengels auf dem Weg nach Nordschweden (3 Min)

Punkte sammeln mit Pferden und Puzzles

Nach so viel Erholung wollten wir am Montag ordentlich Punkte sammeln: Neben der normalen Tagesaufgabe nahmen wir uns vor, zwei Zusatz-Challenges zu erfüllen. Nummer eins: Tauschen. Beim Start in Hamburg hatten wir eine blaue Büro-Klammer bekommen. Die sollten wir in jedem Land gegen etwas Besseres eintauschen. In einem kleinen Dorf in der schwedischen Region Gävleborg konnten wir unseren in Dänemark erworbenen Schlüsselanhänger gegen ein komplett erhaltenes Puzzle von einem Hasen aus dem Jahr 1976 tauschen. Und damit nicht genug. Die Aufgabe "Lasst euer Auto von einem Pferd ziehen" wollten wir in einer Reitschule erledigen. Das dort lebende Shetland-Pony "Timmy" wollte aber irgendwie nicht so richtig und riss uns beim Abschlepp-Versuch fast den Stern vom Auto ab.

Team-Treffen auf der Landstraße

Vor lauter Fokus auf die Aufgaben hatten wir die 74 anderen Teams fast vergessen. Als wir uns gerade darüber wunderten, warum wir solange kein anderes BSC-Auto mehr gesehen hatten, wurden wir fündig. Mehrere Teams waren am Straßenrand versammelt, um einem Land Rover mit Kühlerproblemen seelischen Beistand zu leisten. Der robuste Geländewagen hält offenbar nicht ganz so gut wie der Bengel-Benz.

Was und wo ist "Schwedischer Bitter"?

Mit neuem Kühlwasser für das "Team Nordlicht" ging es weiter, und wir machten uns daran, die Aufgabe des Tages zu meistern: eine Flaschenpost basteln. Die geforderten Zutaten: Eine Postkarte, auf der ein Elch, ein Biber, ein Blockhaus und eine Blondine zu sehen sind, verstaut in einer Flasche "Schwedischer Bitter". Die Postkarte war schnell gebastelt, und zwar mit Hilfe einer Schere und eines Klebestifts des netten Kiosk-Besitzers in Bollnäs. Für den "Schwedischen Bitter" mussten wir allerdings weiter wandern. Im Supermarkt, in der Apotheke und im Schnapsladen konnte uns keiner helfen. Erst im örtlichen Reformhaus wurden wir fündig.

Mit der Flaschenpost an den Bottnischen Meerbusen

All unsere kleinen Abstecher im Laufe des Tages hatten uns zwar eine Menge Zeit gekostet, aber unsere geographische Lage - näher dran am Nordpol - war unsere Rettung. Es wird hier oben einfach nicht mehr dunkel. Also setzten wir die Suche nach einem tollen Zeltplatz mit Wasserzugang fort, denn unsere Flaschenpost sollte ja auf den Weg gebracht werden. Und wer weiß: Vielleicht findet ja einer von Ihnen unsere selbst gebastelte Postkarte.

