Bengels-Tagebuch: Frühstück muss Kraft geben

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 8: Die bisher härteste Nacht

von Christian Wolf

Langsam aber sicher fühle ich die Strapazen der Rallye. Die Konzentration lässt nach und auch die Kraft. Mit Sicherheit liegt es an den langen Nächten – und damit meine ich nicht die Sonne, die einfach nicht untergehen will. Seit dem Start vor über einer Woche haben wir selten mehr als fünf Stunden geschlafen. Nach der Sommersonnenwende am Nordkap und der ersten Übernachtung in einem Hotel folgt die härteste Nacht. Drei Stunden irren wir durch Norwegen, auf der Suche nach einem windgeschützten Zeltplatz, leider ohne Erfolg. Dann die Entscheidung gegen halb fünf Uhr morgens: Wir schlafen im Auto.

Die Stimmung sinkt

Damit ergeben wir uns der Übermüdung und Resignation. Die Folgen für uns alle sind fatal. Nach nur vier Stunden Schlaf, in denen wir immer wieder von Mücken attackiert werden, die durch die offenen Fenster ins Wageninnere gelangen, wachen wir völlig ausgebrannt auf. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass die Stimmung den bisherigen Tiefpunkt erreicht hat. Keiner will fahren, und es gibt noch viel zu tun: Die Route muss geplant werden, wir müssen noch Videos produzieren und unsere weitere redaktionelle Arbeit planen.

Frühstück gibt Kraft für die nächste Runde

Ausgezehrt fahren wir den nächsten Rastplatz an. Das beeindruckende Panorama der norwegischen Fjord-Landschaft zieht ungewürdigt an uns vorbei. Beim Frühstück sprechen wir uns aus. Das hilft: Mit neuer Kraft nehmen wir unser nächstes Ziel in Angriff, die finnische Seenlandschaft um Inaria.

Kaum Zeit für die Umgebung

Fortan fliegt die Landschaft nur so an uns vorbei. Auf der Fahrt Richtung Rußland entsteht fast eine Art Reizüberflutung, so viele Eindrücke prasseln auf uns ein. Wir fahren zwei Stunden, und unbemerkt haben sich Flora und Fauna verändert. Dann kommt schon die finnische Grenze - zum ersten Mal erreichen wir unser Tagesziel vor 16 Uhr. Elektrisiert durch die Freude, erstmals mehr als sechs Stunden Schlaf zu bekommen, suchen wir unseren Zeltplatz direkt am See. Nach einer halben Stunde stoßen zwei weitere Rallye-Teams zu uns. Gemeinsam verbringen wir die Nacht an einem glasklaren See mit vielen Mücken und bereiten uns auf das vielleicht größte Abenteuer der Baltic Sea Circle vor: die Fahrt durch Russland. Die Gesellschaft der anderen Teams und der lange Schlaf haben unsere Akkus wieder aufgeladen für die bevorstehende Herausforderung.

