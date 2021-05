Stand: 29.06.2013 13:26 Uhr Bengels-Tagebuch: Erst Russland, dann Polen

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 14: In Polen die Ostsee genießen

von Sven Brüggemann

Bisher hatten wir immer Angst von Mücken aufgefressen zu werden, auf der litauischen Seite der Kurischen Nehrung sind diesmal die Ameisen über uns hergefallen. Trotzdem haben wir eine erholsame Nacht im Zelt. Die Jungs vom Team "HardyChrisCar" und die drei Flensburger vom Team "Gartenhaus" campierten direkt nebenan. Am Morgen geht es es dann kurz ans Meer, wo die schöne Landschaft nicht wirklich über den üblen Geruch hinweghelfen kann: Millionen toter Maikäfer liegen dort am Strand. Ein seltsames Bild, das wir uns irgendwie noch nicht erklären können.

Russland, die Zweite

Anschließend steht zum dritten Mal eine Grenzüberfahrt mit den wenig freundlichen russischen Zöllnern an. Warum man Kofferraum und Dachbox erst einmal auf und zu und dann nach zwei Metern Fahrt noch mal auf und zu machen muss, wird mir wohl ewig ein Rätsel bleiben. Eigentlich wollen wir uns auf dieser Etappe Kaliningrad/Königsberg anschauen, und Christian will nach der Straße suchen, in der sein Vater geboren wurde. Aber wieder einmal werden wir Opfer des russischen Stadtverkehrs. Nach dem Motto: "Hier ist zwar nur Platz für zwei Spuren, aber suche dir ruhig deine eigene", fahren teilweise vier Autos nebeneinander. Wir entscheiden uns für den schnellsten Weg aus der Stadt raus und fahren Richtung Polen.

Kaffekochen im Niemandsland

Zum letzten Mal über die Grenze. Bisher hat es nie länger als 90 Minuten gedauert, dieses Mal stehen wir mehr als zwei Stunden. Aber nicht die russischen Grenzer sind schuld, im Grenzstreifen zwischen den Ländern stauen sich die Autos. Wir machen mit unseren Begleitern das beste draus: Motor aus, Gaskocher auf die Motorhaube. So brauen wir während der Wartezeit gut 25 Tassen Kaffee für die Teams im Stau. Und wenn es dann doch mal ein paar Meter weitergeht, werden alle Wagen geschoben. Am Ende der Warterei können wir dem polnischen Zoll nicht mal böse sein. Nach all den heruntergezogenen Mundwinkeln und bösen Blicken, die wir von den Kollegen auf der russischen Seite gewohnt waren, werden wir von einer wunderschönen polnischen Zollbeamtin mit einem so netten Lächeln begrüßt, dass wir die zwei Stunden Wartezeit fast vergessen.

Auf Wiedersehen, liebe Ostsee...

Am späten Abend dann setzt sich Christian beinahe durch und fast landen wir zum zweiten Mal in einem Hotel. Nikolai und ich sind beide hundemüde, und fast wären wir weich geworden. Aber in letzter Sekunde entscheiden wir dann doch: "Wir schlafen ein letztes Mal an der Ostsee". Kurz vor Wladyslawowo treffen wir das Team "HardyChrisCar" und das Team "The Green Machine" wieder und fahren auf einen richtig schönen Campingplatz auf der Halbinsel Hel. Dort verbringen wir unsere letzte Rallye-Nacht am Meer.

