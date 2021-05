Stand: 16.06.2013 17:13 Uhr Bengels-Tagebuch: Drei Jungs auf Tour

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alte "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 1: Die Küstenbengels bei den Wikingern

von Sven Brüggemann

75 alte Autos, dazu Freunde, Familienmitglieder, Autofans - auf den Schanzenhöfen in Hamburg kommt zum Start des dritten Baltic Sea Circle richtig Volksfeststimmung auf. Vor lauter Aufregung und letzten Arbeiten haben wir davon aber gar nicht allzu viel mitbekommen. Die passende Beklebung unseres Bengel-Benz ist da eindeutig wichtiger.

Das heilige Buch der Ostseerallye: das Roadbook

Auch wenn wir zu diesem Zeitpunkt noch mitten im dritten Umpack-Vorgang stecken - als Christian mit dem Roadbook von der Akkreditierung zurückkommt, wird sofort alles liegen gelassen. Wo geht’s lang, was ist unsere Aufgabe und, oh Gott, wie sollen wir es vor Mitternacht bis nach Malmö in Schweden schaffen? Während ich noch dabei bin eine gute Route ohne Autobahn nach Dänemark zu suchen und gerade den Streckenabschnitt zwischen Bad Bramstedt und Hohenwestedt plane, hat Christian schon die entscheidende Passage gefunden: Auf der ersten und letzten Etappe ist das Befahren der Autobahn erlaubt, puh! Kaum ist die Route geklärt, richtet sich unser Augenmerk auf den Start. Gegen halb zwei fährt das erste Team über die Startlinie, wir folgen mit Startnummer 59. Den ehrenvollen Platz am Steuer hat Christian in einem hart umkämpften "Stein, Schere, Papier"-Match gewonnen.

Wie bekommen wir einen Wikinger auf die Motorhaube?

Erstes Zwischen-Etappenziel auf dem Weg nach Malmö ist das Wikinger-Museum in Haithabu. Die Aufgabe des Tages lautet: Fotografiert einen Wikinger auf eurer Motorhaube vor einem Wikingerhaus- oder schiff. Goodbye Autobahn! Die Wikinger in Haithabu haben sich angesichts des stürmischen Unwetters alle verkrochen, eine nette Museumsmitarbeiterin gibt uns aber den entscheidenden Tipp: Die Wikingerschänke in Busdorf, wo alle Kellner als Wikinger verkleidet arbeiten. Volltreffer! Und nicht nur die Tagesaufgabe können wir in Busdorf erfüllen, leckeres Essen gibt es auch noch. Mit einer guten Stunde Rückstand geht es weiter nach Malmö, über zwei Brücken und das letzte Mal über die Autobahn.

