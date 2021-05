Stand: 20.06.2013 09:05 Uhr Bengels-Tagebuch: Die Küstenbengels geben Gas

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 5: Der Bengel-Benz schafft es unter die Top 20

von Sven Brüggemann

Das Ziel war Kiruna in Nordschweden, gefahren sind wir fast bis nach Narvik in Norwegen. Christian hatte es sich auf einmal in den Kopf gesetzt, die endlos helle skandinavische Mitternachtssonne zu nutzen, um bis zu den Lofoten durchzufahren. Aber angesichts der Traumlandschaft im Grenzgebiet konnten wir ihn dann doch noch stoppen und verbrachten eine geruhsame Nacht im Schutz einer knapp zehn Meter hohen Troll-Figur.

Vom Gebirgssee zum Nordatlantik

Am Morgen wollte ich mal wieder das Gewässer vor dem Zelteingang zum Baden nutzen, wäre aber fast an der Eiseskälte des Gebirgssees gescheitert. Das Wasser war so kalt, dass ich noch fünf Minuten nach dem Untertauchen Kopfschmerzen hatte. Auf dem Weg in Richtung Lofoten war es danach schwierig, sich auf das Autofahren zu konzentrieren. Atemberaubende Landschaften, wohin das Auge reichte, lenkten ab. Den Weg zu der kleinen Inselgruppe im Nordatlantik können wir auf jeden Fall jedem Skandinavien-Fan empfehlen.

Rallye-Treffen beim Lagerfeuer am Strand

Nicht jeder Urlauber auf Gimsøya, einer der Inseln der Lofoten, wird mit solch einem Spektakel begrüßt wie wir: Knapp 20 Rallye-Teams waren schon da, als wir auf den traumhaft gelegenen Platz direkt am Strand fuhren. Wenige Stunden später, als wir schon das frische Fleisch vom Grill genießen konnten, waren dann alle noch fahrtüchtigen Teams vor Ort.

Die Nacht zum Tag machen ist leicht

Zelten, grillen, gemeinsam feiern – der Abend und die Nacht am Meer waren großartig. Einige nutzten den Strand zum Bad im eiskalten Meer, andere genossen die Mitternachtssonne am Lagerfeuer, das hier naturgemäß mehr zum Wärmen als zum Spenden von Licht angezündet wurde. Und so machten fast alle der in Hamburg gestarteten Teams auf den Lofoten die Nacht zum Tag, mit Hilfe der Sonne, die so oder so einfach nicht untergehen wollte...

