Stand: 25.06.2013 10:37 Uhr Bengels-Tagebuch: Die 24 Stunden von Russland

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 10: Schlaflos in Karelien

von Sven Brüggemann

Der Bengel-Benz tropft, aber er hält - mit neuem Öl und einem dicken Draht, der mittlerweile den Auspuff davon abhält, zu nah an den russischen Asphalt zu kommen. Trotzdem habe ich die längste und anstrengendste Nacht meines Lebens hinter mir. Wir haben erst zwischen zwei und drei Uhr nachts unser Etappenziel Kandalakscha erreicht. Die Stadt sieht aus wie aus einem der früheren James-Bond-Filme aus den 1960er Jahren: Triste Gebäude, sanierungsbedürftige Straßen und gammelige Industrieanlagen.

Der Marathon beginnt

Jeden Tag überspielen wir Daten, Fotos, Videos und auch dieses Tagebuch. Dafür brauchen wir natürlich den Zugang zu einem mobilen Internet. Im Flächenland Russland ein wirkliches Problem. Bis zu unserer Ankunft in Kandalakscha haben wir noch nichts verschickt. Eine der skurrilsten Situationen der bisherigen Rallye folgt. Auf der Suche nach einem freien W-LAN-Zugang gehen wir mit unserem Laptop durch die russische Stadt. Wie mit einer Wünschelrute auf der Suche nach Wasser wedel ich mit dem Computer und siehe da: Es klappt - wir finden ein frei zugängliches Netz und überspielen alles. Danach treffen wir allerdings gemeinsam mit David, Ferris, Thomas und Bryan vom Team BAMF eine krasse Entscheidung. Wir machen die Nacht durch und fahren bis zum nächsten Etappenziel.

Endlos lange Straßen

Zunächst glauben wir, dass die bevorstehenden 500 Kilometer in fünf Stunden zu schaffen sind. Aber der Zustand der russischen Straßen macht uns einen Strich durch die Rechnung. Gegen sechs Uhr morgens haben wir gerade einmal die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Damit wir das Pensum an Kilometern abspulen können, wechseln wir uns am Steuer ab. Immer kürzer werden die Intervalle. Während unserer Fahrt in Richtung Petrosadowsk durchfahren wir erneut die endlos und unberührt wirkende russische Landschaft. Rechts und links der Straße erstrecken sich bis zum Horizont Wälder, Sümpfe und Seen. Menschen in dieser Gegend: Fehlanzeige. An einer Tankstelle machen wir Halt, inzwischen haben wir seit unserem Start in Finnland mehr als 1.500 Kilometer zurückgelegt und sind seit fast 22 Stunden unterwegs.

Ein schöner Flecken Erde

Das nächste Etappenziel St. Petersburg ist noch mehr als 550 Kilometer entfernt. Wir können aber nicht mehr und wollen nur noch duschen und eine Pause machen. Nikolai findet einen Camping-Platz an einem wundervollen See. Um kurz vor 13 Uhr erreichen wir unseren Rastplatz für den Tag und die Nacht. Das kühle Wasser des Sees gibt uns die Erfrischung, nach der wir uns in unserem Bengel-Benz während der Marathon-Tour gesehnt haben. Gemeinsam mit den Jungs vom Team BAMF und dem Wohnmobil-Team RaMaVaSt essen wir noch Abendbrot und fallen um 19 Uhr Ortszeit völlig erschöpft in die Schlafsäcke.

