Stand: 29.06.2013 17:29 Uhr Bengels-Tagebuch: Berlin, wir kommen!

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 15: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

von Sven Brüggemann

An der polnischen Grenze haben wir zum ersten Mal den Gesang "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" angestimmt. Jetzt ist es soweit. Wir sind da! Früh morgens sind wir in Polen losgekommen. Die Dusche auf dem Campingplatz wurde ausgiebig genutzt, es geht schließlich in die Bundeshauptstadt. Danach ein schnelles Frühstück und auf geht's über Stettin zurück in die Heimat.

Rolling home mit fast 200 Sachen

Fahren, fahren, fahren: Das ist fast alles, worum es uns heute geht. Wie schon am ersten Tag der Rallye ist Autobahn-Nutzung für uns wieder erlaubt. Das Ziel ist schnell klar: Heute soll sich der Bengel-Benz austoben. Tatsächlich gelingt es Christian bergab, mit Rückenwind und einem beständigen Bleifuss sogar einmal fast die 200-Stundenkilometer-Marke zu kratzen. Noch ein kurzer Stopp, um die Fotos entwickeln zu lassen, mit denen wir unsere geschafften Tagesaufgaben aus dem Roadbook beweisen müssen - und dann sehen wir auch schon das erste Mal die heiß ersehnten Berlin-Wegweiser.

Vorfreude auf Jan Basticks Frühstück

Weder eine Ehrenrunde um die Siegessäule noch die Verlockungen Berlins können uns vom Weg abbringen. Wir fahren weiter nach Brandenburg, wo wir gemeinsam mit einigen anderen Rallye-Teams um 17.14 Uhr über die Ziellinie auf dem Flugplatz Brand fahren. Wer den Baltic Sea Circle jetzt gewonnen hat, also wer die meisten Punkte im Roadbook gesammelt hat, erfahren wir erst am Abend auf der Abschlussparty. Und genau dahin geht's jetzt auch für uns. Christian, Nikolai und ich hatten ein spannendes, erlebnisreiches, anstrengendes aber vor allem geniales Abenteuer über 7.500 Kilometer rund um die Ostsee (eigentlich waren es noch ein paar Hundert Kilometer mehr). Jetzt freuen wir uns am Montag wieder auf unsere Heimat an der Ostsee. Wir haben schon gehört, dass Jan Bastick da ein spezielles Frühstück für uns vorbereitet hat...

