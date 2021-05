Stand: 22.06.2013 20:55 Uhr Bengels-Tagebuch: Auto-Schlaf und Steuer-Ziege

Sven Brüggemann, Christian Wolf und Nicolai Hotsch sind die Küstenbengels. Mit ihrem 24 Jahre alten "Bengel-Benz" nehmen sie an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teil. Täglich berichten sie in einem Online-Tagebuch von ihren Abenteuern:

Tag 7: Die Küstenbengels jagen in alle Richtungen

von Sven Brüggemann

Zugegeben, so eine Nacht im Hotel ist nach sieben Tagen auf Tour schon etwas Feines. Aber so sehr ich mich auch über die warme Dusche am Morgen gefreut habe, ein bisschen vermisse ich das Meer und die Seen, an denen wir bisher gecampt hatten, dann doch. Zum Glück gab es am Freitag davon aber wieder jede Menge zu sehen. Gemeinsam mit dem Team Rungholt – das sind Henner und Henning von der Insel Pellworm - machten wir uns auf den Weg zum nördlichsten Punkt der Ostseerallye, dem Nordkap in Norwegen.

Sprit sparen auf dem Wasser

Die beiden hatten einen echt guten Einfluss auf uns, endlich mal weniger Hektik: Der Tag begann gemütlich mit zwei Fährfahrten, auf denen der Bengel-Benz und sein Wohnmobil-Begleiter aus Nordfriesland mal ausspannen und Sprit sparen konnten. Anschließend gönnten wir uns dann einen von Henner selbst gekochten und geräucherten Lachs zum Mittagessen und erledigten sogar noch eine der abgefahreneren Zusatzaufgaben.

Eine Ziege fährt den Bengel-Benz

Wir haben ja schon versucht unseren Wagen von einem Pony ziehen zu lassen und uns mit den Wikingern bei Haithabu angelegt, aber die Aufgabe, eine Ziege ans Steuer unseres Bengel-Benz zu lassen, erschien uns eigentlich etwas utopisch. Als wir dann aber merkten, dass wir unsere Mittagspause direkt neben einer norwegischen Ziegenfarm gemacht hatten, mussten wir es einfach versuchen. Und siehe da: Der Bauer hatte Lust, hob eine seiner Ziegen an, setzte sie ins Auto und schloss die Tür - und zwar so schnell, dass wir unsere Kameras kaum rechtzeitig in Position bringen konnten. Die Ziege war zwar alles andere als begeistert, aber nach wenigen Sekunden und dem richtigen Schnappschuss war die Rallye-Karriere der norwegischen Ziege auch schon wieder vorbei.

Midsommer am Nordkap

Mit dem Rückenwind der 40 Extrapunkte für die geschaffte Ziegenaufgabe und gut gestärkt durch das leckere Essen machten wir anschließend jede Menge Kilometer gut und kamen gegen 2 Uhr nachts am Nordkap an. Die meisten Teams hatten sich dort schon versammelt, und so gab es ein wenig Zeit für viele tolle Fotos an dem wunderschönen Aussichtspunkt an der Nordspitze Norwegens. Natürlich wollte auch hier die Sonne nicht untergehen, im Gegenteil: Es wurde von Minute zu Minute heller und heller.

Der Wind treibt uns ins Auto

Ein Manko hat das Nordkap allerdings: Es ist windig. Unser Zelt wollten wir dort nicht aufbauen, und so ging es wieder Richtung Süden. Da es mittlerweile schon 4 Uhr nachts war, wollten wir die anderen Rallye-Teilnehmer und Camper an den verschiedenen schönen Plätzchen nicht mit unserem lauten Zeltaufbau wecken. Die Folge war etwas, das ich eigentlich vermeiden wollte: eine Nacht im Auto. Unser Bengel-Benz ist ja schon eine Riesen-Kiste, aber trotzdem gibt es, glaube ich, nur wenige ungemütlichere Schlafsituationen als zwischen zwei voll zurückgefahrenen Sitzen und der Rückbank zusammengedrückt drei Stündchen der ewig hellen Midsommer-Sonne zu trotzen. Egal, am späten Abend geht es an die malerischen Seen Finnlands. Da werden uns zwar bestimmt die Mücken wieder einheizen, aber immerhin geht’s wieder ab ins Zelt.

