Benefiz-Aktion in Flensburg: 70.000 Euro für die Ukraine Stand: 11.04.2022 10:46 Uhr Künstlerinnen und Künstler haben ihre Stücke zur Verfügung gestellt, um sie in Flensburg für den guten Zweck zu versteigern. Mehr als 60 Kunstwerke brachten eine beachtliche Summe.

Im Flensburger Robbe- und Berking Museum sind am Sonntagabend bei einer Benefiz-Kunstauktion gut 70.000 Euro zusammenkommen. 30 Künstlerinnen und Künstler hatten dafür mehr als 60 Werke gespendet. Der komplette Erlös geht an eine Hilfsaktion für die Ukraine.

Gebote aus ganz Deutschland

Schon vor dem Start der Auktion hat es per Telefon erste Gebote in Höhe von insgesamt 15.000 Euro gegeben - aus Berlin, Flensburg und sogar Süddeutschland. In Trier stand die Aktion sogar in der Zeitung.

Medikamente an die ukrainische Grenze

Die 70.000 Euro werden jetzt in medizinische Hilfsmittel umgewandelt: Auf Initiative eines Flensburger Arztes des St. Franziskus Hospitals sollen medizinische Ausrüstung und Medikamente an die ukrainische Grenze gebracht werden. Seit Ende Februar organisiert er zusammen mit einer ukrainischen Kollegin wöchentliche Konvois Richtung Osten.

