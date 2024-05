Stand: 28.05.2024 16:37 Uhr Bei Weissenhaus: Unbekannter raubt Erdbeer-Verkaufsstand aus

An der B202 bei Weissenhaus (Kreis Ostholstein) ist am Montagnachmittag ein Erdbeer-Verkaufsstand überfallen worden: Wie die Polizei mitteilte, ist dort ein Mann aufgetaucht, der den jungen Verkäufer mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert hat, Geld herauszugeben. Der Mann konnte mit mehreren hundert Euro wegfahren. Das Fluchtfahrzeug war ein älterer dunkler Geländewagen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Der Tatverdächtige ist demnach zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine Sonnenbrille und eine weiße FFP-Maske. In den vergangen Tagen sind in Lübeck und Ostholstein mehrere hundert Kilo Erdbeeren aus Verkaufsständen gestohlen worden.

