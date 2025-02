Bei Minusgraden wochenlang ohne Heizung: 100 Mieter in Elmshorn erleben Albtraum Stand: 18.02.2025 21:39 Uhr Keine funktionierende Heizung - und das bei klirrend kalten Nächten: ein Albtraum. Den erleben seit zwei Wochen mehr als 100 Mieter eines Wohnkomplexes in Elmshorn. Eine schnelle Lösung: Fehlanzeige.

Seit dem 3. Februar sind die Heizungen in einem Wohnkomplex in der Elmshorner Panjestraße kaputt. Wie der SHZ zuvor berichtete, sind davon mehr als 100 Mieterinnen und Mieter betroffen - so wie Antje Gürsoy. Sie wohnt seit fast 40 Jahren in der Panjestraße - so sehr gefroren wie in den vergangenen Tagen habe sie noch nie, sagt die ältere Dame. "Erst kommt die Wärmflasche rein, dann geht der Puster an, und erst dann geht Oma zu Bett", erzählt die Mieterin, während sie mit einer Decke und dicken Klamotten auf dem Sofa sitzt.

Manchmal sanken die Temperaturen in Elmshorn nachts zuletzt auf Werte um Minus zehn Grad. Antje Gürsoy weiß nicht, wie es weitergehen soll. "Man könnte sich ja eine andere Wohnung nehmen. Aber mit 82 nochmal umziehen? Da habe ich keine Lust zu. Jetzt warte ich."

Eltern machtlos: Auch Kinder frieren

Heizungsausfälle, berichtet Gürsoy, habe es in den vergangenen Jahren zwar immer wieder mal gegeben, aber noch nie so lange. Sie denkt vor allem auch an die kleinen Kinder im Haus. Deren Eltern wüssten teilweise gar nicht, wie sie sie warmhalten sollen. So geht es auch dem Vater Ozan Karadavut. Er mache sich Sorgen, dass seine Kinder krank werden könnten, erzählt er. Selbst wenn er auf Arbeit sei, müsse er stets an sie denken.

Massagesalon: Keine Heizung, keine Kunden

Auch der Massagesalon im Erdgeschoss des Wohnhauses leidet unter der kaputten Heizung. "Die Kunden liegen auf der Liege - und nachher haben sie eine Erkältung oder sind krank. Und das ist dann unsere Schuld", berichtet die Inhaberin Rattana Schäfer. Inzwischen würden viele Kundinnen und Kunden absagen. 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz habe sie deshalb diesen Monat gemacht, so Schäfer.

Noch völlig unklar, wann die Heizung wieder läuft

Besorgt ist auch Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje (parteilos). Er macht nach eigener Aussage Druck auf den Vermieter, die ZBVV. "Wir versuchen, den Menschen zu helfen." Das werde aber schwierig, sagt er, denn die Heizung sei wahrscheinlich seit Errichtung des Hauses nicht mehr saniert worden.

Tatsächlich sind dem Unternehmen die Mängel schon länger bekannt, wie die ZBVV auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein einräumt. "Die Heizanlage sowie die Leitungsführungen müssen altersbedingt erneuert werden. [...] Die ZBVV kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch keinen verbindlichen Zeitpunkt nennen, wann der Mangel behoben sein wird", heißt es in der Stellungnahme.

Ein schwacher Trost: Miete einbehalten

Nach 15 Tagen Frieren hat die ZBVV inzwischen allen Bewohnern Heizlüfter zur Verfügung gestellt. Und helfen kann auch ein Wetterwechsel, ab Freitag soll es wieder deutlich wärmer werden. Aber ohne warme Kleidung und dicke Decken wird es auch dann noch nicht gehen.

Da tröstet es die Betroffenen vermutlich nur wenig, dass sie laut Mieterverein etwas Geld sparen. Den Angaben zufolge können die Mieterinnen und Mieter der 50 Wohneinheiten für jeden Tag ohne Heizung die Miete einbehalten.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg