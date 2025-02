Stand: 07.02.2025 14:29 Uhr Bei Lübeck: Raser mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Zwischen Lübeck und Travemünde hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der mit 168 km/h auf der B75 unterwegs war. Erlaubt sind an der Stelle 100 km/h. Bei der Kontrolle am Dienstag habe der 45-Jährige einen gefälschten Führerschein gezeigt, so die Polizei.

Jetzt müsse er wegen des Geschwindigkeitsverstoßes mit einer Geldstrafe von 600 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Die Polizei ermittelt darüber hinaus wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung. Die Autoschlüssel und der gefälschte Führerschein wurden sichergestellt.

