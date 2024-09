Bedrohungslage an Schule in Leezen - zwei Verdächtige festgenommen Stand: 25.09.2024 12:36 Uhr Wegen einer Androhung in den sozialen Medien ist die Polizei am Mittwoch zum Schulzentrum ins schleswig-holsteinische Leezen ausgerückt. Bei der anschließenden Fahndung konnten zwei Verdächtige festgenommen werden.

Am Mittwochvormittag hat es am Schulzentrum in Leezen im Kreis Segeberg einen Großeinsatz gegeben. Nach Angaben der Polizei waren Schülerinnen und Schüler zuvor über die sozialen Medien bedroht worden. Gegen 10 Uhr wurden dann vor der Schule zwei verdächtige, männliche Personen gesichtet.

Hindergründe der Androhungen an Schule in Leezen sind noch unklar

Als die Polizei eintraf, flüchteten die beiden Personen zu Fuß. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnten die Beamten einen 14-Jährigen aus Bad Segeberg festnehmen. Anschließend fassten sie noch einen 15-Jährigen.

Laut Polizei besteht aktuell keine Gefahr mehr. Die Hintergründe der Androhungen sind noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

