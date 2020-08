Söder sagt Besuch in Schleswig-Holstein ab

Stand: 12.08.2020 20:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

"Bayern geht vor" - Söder sagt Besuch in SH ab

Eigentlich wollte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag für zwei Tage Schleswig-Holstein besuchen. Sein Amtskollege Daniel Günther (CDU) hatte ein straffes Programm organisiert: von den Seehundbänken über eine Wattwanderung bis zum Leuchtturm nach Westerhever. Aber jetzt hat Markus Söder abgesagt.

Wegen einer schweren Panne bei den Corona-Tests an bayerischen Autobahnen hat Bayerns Ministerpräsident Söder seinen für geplanten Besuch in Schleswig-Holstein abgesagt.







Panne bei Corona-Tests mit 900 Infizierten

Hintergrund seien Fehler bei Corona-Testzentren, schreibt der bayrische Ministerpräsident auf Twitter. "Leider muss ich daher den Besuch an der Nordsee absagen. Bayern geht vor", so Söder. Zuvor hatte die bayrische Staatsregierung eingestanden, dass die Verzögerung bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern deutlich dramatischere Ausmaße haben als bisher bekannt: 44.000 Reiserückkehrer aus dem Ausland warten demnach nach Tests an den bayrischen Autobahnen noch auf ihre Ergebnisse, darunter auch 900 nachweislich positiv gestestete.

Günther: Besuch soll später nachgeholt werden

Ministerpräsident Günther zeigte Verständnis für die kurzfristige Absage seines bayerischen Kollegen. "Er hat mich vorhin angerufen und informiert", sagte er NDR Schleswig-Holstein am Mittwochabend. "Ich habe vollstes Verständnis und hätte in so einer Situation genauso gehandelt. Bayern hat nun Priorität, da kann er nicht Schleswig-Holstein besuchen." Beide Regierungschefs vereinbarten laut Günther, den verabredeten Besuch zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.08.2020 | 20:00 Uhr