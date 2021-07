Baustoffmangel durch Corona: Holz, Stahl und Dämmstoffe fehlen Stand: 20.07.2021 05:00 Uhr Auf vielen Baustellen im Land geht es nur schleppend voran. Vier von fünf Unternehmen im Land haben Probleme, an Baustoffe zu kommen. Vor allem Holz, Dämmstoffe und Stahlrohre fehlen.

Das hat eine Umfrage unter den Mitgliedern des Bauindustrieverbands Schleswig-Holstein ergeben. Bauzeiten verlängerten sich zum Teil deutlich. Statt zwei Wochen müssten Bauunternehmen bis zu vier Monate auf Lieferungen warten. So lange stünden Baustellen zum Teil still.

Unternehmer müssen für Mehrkosten aufkommen

Auf vielen seiner Baustellen sei er deswegen fast einen Monat in Verzug, sagt Christoph Karstens, Bauunternehmer aus Kiel und erklärt das Problem, das sich daraus ergibt: "Das bedeutet für mich als Unternehmer, dass wir bei einem Pauschalfestpreis alle Vorhaltekosten für das Personal, für den Kran, den Container, die Schalung, all das, was wir benötigen, um die Baustelle zu errichten, einen Monat länger bezahlen müssen als ursprünglich geplant", erklärt er. Diese Mehrkosten müssten die Unternehmer tragen und sie hätten keine Möglichkeit, diese den Kunden gegenüber geltend zu machen. Wegen der Verzögerungen rechnet der Bauunternehmer in diesem Jahr mit etwa zehn Prozent weniger Umsatz. Eine Entspannung auf dem Baustoffmarkt ist laut Experten noch nicht in Sicht.

AUDIO: Karstens: "Wir müssen alle Vorhaltekosten tragen" (1 Min) Karstens: "Wir müssen alle Vorhaltekosten tragen" (1 Min)

Baustoffe werden teurer

Die Materialknappheit sorgt außerdem für steigende Preise. Holz kostet bis zu 80 Prozent mehr als im Vorjahr, bei Stahl sind es bis zu 40 Prozent, so das statistische Bundesamt.

Corona ein Grund für Baustoffmangel

Die Gründe für den Baustoffmangel: vielfältig. In der Corona-Pandemie ging die Rohstoffproduktion zurück. Es gibt also weniger Material. Gleichzeitig wollen immer mehr Menschen bauen. Und auch die Exporte ins Ausland ziehen wieder an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.07.2021 | 08:00 Uhr