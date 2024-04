Stand: 15.04.2024 10:00 Uhr Baustellen rund um die Holtenauer Straße in Kiel

In Kiel müssen sich von Montag an Anwohner rund um die Holtenauer Straße auf Baustellen einstellen. Der Grund dafür: Das Stromnetz wird saniert. Die Arbeiten werden knapp drei Monate dauern, sagte ein Sprecher der Kieler Stadtwerke. Konkret betroffen von den Baumaßnahmen sind die Schauenburger, Gerhard- und Jungmannstraße in Kiel-Brunswik. Laut eines Sprechers kann es in der Zeit der Baumaßnahmen dazu kommen, dass in der Gegend Rad- und Fußwege gesperrt oder umgeleitet werden, auch Parkflächen können teilweise ganz oder nur eingeschränkt genutzt werden, sagte ein Sprecher. Außerdem seien kurze Stromunterbrechungen möglich, wenn die Leitungen ins Netz angebunden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2024 | 08:30 Uhr