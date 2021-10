Baum in Oberleitung: Zugausfälle zwischen Hamburg und Kiel Stand: 22.10.2021 14:29 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Tornesch ist gesperrt, da ein Baum in die Oberleitung gestürzt ist. Zahlreiche Zugverbindungen fallen aus.

Am Freitagmittag gegen 11.20 Uhr war laut Polizei ein brennender Baum in der Oberleitung am südlichen Rand von Elmshorn gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, habe es zwar Funkenschlag gegeben, aber keinen Brand. Der Baum hat allerdings die Oberleitung abgerissen, darum musste die Strecke gesperrt werden. Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Laut Polizei mussten mehr als 160 Personen aus einem Zug in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle die Waggons verlassen. Die Arbeiten an der Oberleitung sollen bis in die Nachmittagsstunden dauern.

Einschränkungen auf den Linien RE7 und RE70

DB Regio Schleswig-Holstein teilte auf Twitter mit, dass Züge der Linien RE7 und RE70 aus Kiel und Flensburg in Richtung Hamburg in Neumünster enden. In der Gegenrichtung ist nur eine Fahrt von Hamburg nach Elmshorn möglich. Reisende auf diesen Strecken sollen nach Möglichkeit über Lübeck beziehungsweise Neumünster und Bad Oldesloe ausweichen.

Auch RE6 und Nordbahn betroffen

Die Züge der Linie RE6 von Hamburg-Altona nach Westerland (Sylt) enden und starten aktuell in Itzehoe. Auch die Nordbahn verweist auf Zugausfälle.

Weitere Informationen Deutsche Bahn zu aktuellen Verkehrsmeldungen Aktuelle Verkehrsmeldungen der Deutschen Bahn. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.10.2021 | 15:00 Uhr