Baum abgerutscht - B209 bleibt bei Lauenburg gesperrt Stand: 14.02.2024 20:05 Uhr Die B209 zwischen Lauenburg und Hohnstorf bleibt bis mindestens Donnerstagmorgen gesperrt. Der Grund: Eine große Eiche war am Mittwoch kurz vor der Elbbrücke auf die Bundesstraße gestürzt.

In Lauenburg an der Elbe (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Mittwoch eine große Eiche kurz vor der Elbbrücke auf die B209 gestürzt. Die Hafenstraße bleibt deshalb laut Polizei voraussichtlich bis Donnerstag um 10 Uhr zwischen Lauenburg und Hohnstorf in beiden Richtungen gesperrt.

Die Feuerwehr konnte die Eiche am Mittwochabend entfernen. Es bestand außerdem die Gefahr, dass Teile des Hanges nachrutschen könnten. Mittlerweile ist er jedoch vorerst gesichert, teilte die Leitstelle mit. Die Aufräumarbeiten dauern dennoch an.

Lkw sollen über Geesthacht fahren

Die Elbbrücke ist für Autos gesperrt, die von Niedersachsen aus nach Schleswig-Holstein wollen. In die andere Richtung werden Fahrzeuge durch die Innenstadt über die Brücke geleitet. Lastwagen müssen über die Elbbrücke in Geesthacht ausweichen. Wie es auf den Straßen im Norden aktuell aussieht, darüber informiert die Verkehrsseite des NDR.

