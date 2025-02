Stand: 26.02.2025 15:56 Uhr Fördeklinikum: Bauinformationen zum neuen Krankenhaus in Flensburg

Bis November 2030 soll das geplante neue Krankenhaus in Flensburg fertig sein. Diesen Zeitplan legte der Geschäftsführer des Fördeklinikum Katharinen-Hospital, Thorsten Stolpe, am Mittwoch vor. Interessierte Bauunternehmen wurden am Mittwoch in einer Online-Konferenz über den Ablauf informiert. Die neue Klinik ersetzt das Diako- und Malteser-Krankenhaus in Flensburg. Bis September des kommenden Jahres sollen die baulichen Aufgaben und Kosten genauer definiert sein. Anschließend erwartet Stolpe die Baugenehmigung für den Komplex am südöstlichen Stadtrand.

