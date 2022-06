Bauerntag in Lübeck: Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Stand: 13.06.2022 20:37 Uhr Unter dem Motto "Zukunftsbauern" findet am Dienstag und Mittwoch der Deutsche Bauerntag in Lübeck statt. Er beginnt mit einer Eröffnungsrede des Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wird zu Gast sein und eine Rede halten.

Da die Landwirtschaft bei den Themen Klimaschutz, Energiewende und Schutz der Artenvielfalt ein Teil der Lösung sei, brauche es nun eine Nachjustierung der politischen Rahmenbedingungen. Dies teile Rukwied im Vorfeld der Konferenz mit, für die er mehr als 800 Delegierte und Besucher erwartet: "Wir sind sehr froh, dass wir uns nach drei Jahren endlich wieder in Präsenz treffen und diskutieren können", so der Bauernpräsident. An Themen wird es den Teilnehmern dabei nicht mangeln.

Ukraine-Krieg und globale Versorgungskrise

Laut Rukwied wird der Krieg in der Ukraine und die dadurch verursachten Lieferausfälle bei Weizen im Vordergrund der Veranstaltung stehen. Dass der russische Außenminister in Nordafrika "gestohlenen Weizen" zur Lösung der Ernährungskrise anbietet, sei ein Unding.

Um zusätzlichen Weizen anzubauen und so die aggressive Position Russlands zu schwächen, seien die deutschen Bauern bereit, vorübergehend mehr Flächen zum Lebensmittelanbau zu nutzen, bekräftigte Rukwied.

Fünfstufiges Tierwohl-Label

Wie sieht der Schweinestall der Zukunft aus? Wie viel Platz haben die Tiere? Kriegen sie frische Luft oder vielleicht sogar Auslauf? All dies wird sich künftig am fünfstufigen Tierwohl-Label ablesen lassen, wenn es nach den Plänen von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) gehen wird. Das Vorhaben stößt jedoch nicht nur bei den Koalitionspartnern, sondern insbesondere bei Landwirten auf Kritik: Das Problem ist nämlich, dass viele Schweinehalter ihre Ställe umbauen müssen, um eine bessere Haltungsstufe zu erreichen.

So zum Beispiel auch Dietrich Pritschau, Schweinehalter aus Westerrade (Kreis Segeberg). Er behauptet, dass dies nicht nur hohe Kosten erzeuge, sondern auch Genehmigungen bedürfe, für die es keine Richtlinien gebe: "Hier in Westerrade leben Schweine und Menschen miteinander. Wenn wir die Ställe öffnen würden, hätten wir eine viel höhere Emissionsbelastung, mehr Geräusche, mehr Gerüche. Dafür gibt es überhaupt noch keine Konzepte", so Pritschau, der zeitgleich auch Vizepräsident des Bauernverbandes in Schleswig-Holstein ist. "Weg von so viel Bürokratie", lautet Pritschaus Forderung: "Wir haben so viele Gesetze, dass die sich inzwischen gegenwärtig widersprechen."

Einheitlicher europäischer Mindestlohn

Weiteren Diskussionsbedarf gibt es auf dem Feld der Entlohnung: Noch vor dem Beschluss des Deutschen Bundestages zur Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro, warnte Rukwied gemeinsam mit Martin Empl, Präsident des Gesamtverbandes der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände (GLFA) vor den "gravierenden negativen Folgen", die die Erhöhung haben werde. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sei bereits die Anhebung auf 10,45 Euro zum 1. Juli eine große Herausforderung, vor allem für Obst-, Gemüsebetriebe und Sonderkulturbetriebe. "Eine weitere Anhebung des Mindestlohns bereits zum 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro würde die Wirtschaftlichkeit dieser Betriebe gefährden und zu einer weiteren Verdrängung des heimischen Obst- und Gemüsebaus ins Ausland mit niedrigeren Löhnen und Sozialstandards führen", so Rukwied und Empl in einer Pressemitteilung im Mai.

Nun, da die Mindestlohnerhöhung hierzulande beschlossene Sache ist, hat sich der Bauernpräsident im Vorwege der Konferenz für einen europäischen Mindestlohn ausgesprochen: "Die Höhe ist für uns zweitrangig, wichtig ist, dass er in allen EU-Ländern einheitlich ist", so Rukwied auf einer Pressekonferenz am Montag. Ohne eine europäische Regelung werde der Selbstversorgungsgrad bei Obst, Gemüse und Wein in Deutschland weiter sinken.

Der diesjährige Deutsche Bauerntag startet am Dienstag, um 12.00 Uhr. Die zweitägige Konferenz kann online live mitverfolgt werden.

