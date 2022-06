Bauerntag: Landwirte fordern europaweiten Mindestlohn Stand: 14.06.2022 12:05 Uhr Es geht um die Versorgungskrise, den Mindestlohn und das Tierwohl-Label: Unter dem Motto "Zukunftsbauern" findet heute und am Mittwoch der Deutsche Bauerntag in Lübeck statt.

In der Musik- und Kongresshalle (MuK) in Lübeck hat der Deutsche Bauerntag begonnen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hat in seiner Grundsatzrede betont, dass die Landwirte aufgrund der steigenden Kosten für Futter, Dünger und Energie auf einheitliche Rahmenbedingungen pochen müssen, damit sie zumindest weiter wirtschaften können. Der Bauernpräsident fordert daher eine Priorisierung bei Gas und einen europäischen Mindestlohn. "Ein Level - einen gleichen Mindestlohn in ganz Europa", sagte er. Ohne eine europäische Regelung würde man die Produktion von Obst, Gemüse und Sonderkulturen, wie Spargel, Erdbeeren, Hopfen und Weintrauben komplett an das europäische Ausland verlieren. Denn dort könne günstiger produziert werden.

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wird am Nachmittag eine Rede halten. Zu der Veranstaltung werden insgesamt mehr als 800 Delegierte und Besucher erwartet.

Ukraine-Krieg und globale Versorgungskrise

Beim Deutschen Bauerntag geht es unter anderem um die Themen Klimaschutz, Energiewende, Schutz der Artenvielfalt und dem Krieg in der Ukraine, der laut Rukwied Landwirtschaft und Ernährungssicherung in ein neues Licht gesetzt hat. Für die Bauern habe diese immer im Fokus gestanden, aber nicht bei der Politik. Von der forderte er jetzt eine Kehrtwende. Denn durch den russischen Angriff auf die "Kornkammer Europas" komme es in einigen Teilen der Welt zu Versorgungsengpässen.

Zwei Prozent der Brachflächen für Weizen freigeben

Um zusätzlichen Weizen anzubauen, müssten aber zwei Prozent der von der EU vorgesehenen Brachflächen für die Bewirtschaftung freigegeben werden. "Wenn wir beispielsweise in Deutschland diese rund zwei Prozent - und da nur, wo es sinnvoll ist - temporär zur Erzeugung von Lebensmittel freigeben. Wenn wir das in Deutschland machen, in Europa machen und weltweit machen, dann würde es bedeuten, dass jede Tonne Weizen, die zusätzlich erzeugt wird, den Aggressor Russland schwächt, das Schwert stumpfer macht", sagte Rukwied.

Bauern tragen Sanktionen mit

Außerdem tragen die Landwirte seit Beginn der russischen Aggression in der Ukraine die Sanktionen der Bundesregierung und auch Europas gegen Russland mit, in der Hoffnung, dass diese den Krieg möglichst schnell beenden. "Obwohl wir wussten, dass unsere Bauernfamilien dadurch belastet werden", sagte Bauernpräsident Rukwied.

Fünfstufiges Tierwohl-Label

Auch das fünfstufige Tierwohl-Label, das Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir einführen möchte, wird Thema sein. Viele Schweinehalter müssten ihre Ställe umbauen, um eine bessere Haltungsstufe zu erreichen. Dietrich Pritschau, Schweinehalter aus Westerrade (Kreis Segeberg), sagt beispielsweise, dass dies nicht nur hohe Kosten erzeuge, sondern auch Genehmigungen bedürfe, für die es keine Richtlinien gebe: "Hier in Westerrade leben Schweine und Menschen miteinander. Wenn wir die Ställe öffnen würden, hätten wir eine viel höhere Emissionsbelastung, mehr Geräusche, mehr Gerüche. Dafür gibt es überhaupt noch keine Konzepte", so Pritschau, der zeitgleich auch Vizepräsident des Bauernverbandes in Schleswig-Holstein ist. Er fordert weniger Bürokratie.

Die zweitägige Konferenz kann online live mitverfolgt werden.

