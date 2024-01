Bauernproteste in SH: Kundgebung auf Flugplatz Hungriger Wolf Stand: 13.01.2024 12:24 Uhr Heute morgen war es auf den Straßen Schleswig-Holsteins wieder voll. Zahlreiche Landwirte haben sich auf den Weg nach Hohenlockstedt gemacht. Um 11 Uhr sollte dort eine Kundgebung starten - doch der Andrang war zu groß.

Erst gestern waren mehr als 3.000 Fahrzeuge für die Großkundgebung in die Landeshauptstadt gefahren. Und heute gehen die Bauernproteste weiter. Viele Landwirte sind schon früh am Morgen Richtung Hohenlockstedt im Kreis Steinburg aufgebrochen. So zum Beispiel aus Brügge und Dätgen (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), aus Heide und Albersdorf im Kreis Dithmarschen oder aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg). Unter ihnen sind nicht nur Landwirte, die ihrem Ärger über die Bundesregierung Luft machen wollen. Auch bei Spediteuren, Handwerkern, Gastronomen oder Fischern sitzt der Frust über die Ampel-Sparpläne mittlerweile tief. Sie alle hat der Verein "Land schafft Verbindung" für heute mobilisiert: Beim Flugplatz Hungriger Wolf in Hohenlockstedt sollte ursprünglich um 11 Uhr eine Großkundgebung beginnen. Allerdings war der Andrang zu groß.

Laut Polizei gibt es erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B77 zwischen Hohenwestedt und Itzehoe. Daher haben es nicht alle Teilnehmenden rechtzeitig zur Kundgebung auf das Gelände geschafft. Die Veranstalter haben den Start nach hinten verlegt.

Weitere Kolonne auf dem Weg nach Lübeck

Auch in Lübeck planen die Landwirte heute eine Trecker-Rundfahrt, die zu Verkehrseinschränkungen führen wird. Aktuell ist eine Kolonne landwirtschaftlicher Fahrzeuge Richtung Hansestadt unterwegs - laut Polizei ist sie elf Kilometer lang und befindet sich momentan bei Blankensee im Kreis Herzogtum Lauenburg. Sie planen, mit ihren Traktoren nach Lübeck hinein und anschließend durch die Innenstadt zu fahren.

