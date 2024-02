Bauernproteste: Landwirte blockieren Industriegebiet Brunsbüttel Stand: 09.02.2024 09:10 Uhr Seit dem frühen Morgen blockieren Landwirte in Brunsbüttel mit Treckern das Industriegebiet auf der Südseite der Stadt. Auch die Kanalfähre ist betroffen. Vereinzelt liegen Strohballen auf Straßen.

Laut Polizei sind es etwa 60 Trecker, die seit heute Morgen um 4.15 Uhr in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) verschiedene Zufahrten zum Gewerbegebiet blockieren. Der ChemCoast Park ist das größte Industriegebiet in Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Beamten sind die Traktoren an insgesamt vier Stellen platziert worden - die Polizei sei aktuell mit den Landwirten im Gespräch.

Betroffen ist jedoch nicht nur das Industriegebiet, sondern auch die Zufahrt zur Kanalfähre Brunsbüttel. Derzeit können lediglich Fußgänger und Radfahrer transportiert werden.

Heuballen auf den Straßen

Nach Polizeiangaben werden der Westzubringer der Bundesstraße 5, die Kreisstraße 33 und die Bundesstraße 431 blockiert. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, die Bereiche zu umfahren. Demnach werden die Kreuzungen nicht nur mit Traktoren, sondern auch mit privaten Fahrzeugen und Strohballen blockiert.

Hin und wieder würden die Landwirte Fahrzeuge passieren lassen. Wie lange die Protestaktion dauern wird, ist noch nicht bekannt.

