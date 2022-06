Tiere, Trecker und Trubel: Bauernhöfe öffnen ihre Scheunen und Ställe Stand: 10.06.2022 14:15 Uhr Traktoren erklimmen, Nutztiere streicheln und vor Ort erzeugte Produkte genießen: Am Wochenende öffnen Landwirte ihre Scheunen und Ställe, um "Landwirtschaft zu zeigen, wie sie wirklich ist".

Kommt aufs Land und lernt uns kennen! So lautet die Einladung der Landwirtinnen und Landwirte für den "Tag des offenen Hofes" am Sonnabend und Sonntag. Ziel soll es sein, Bauernhöfe und Menschen dahinter kennenzulernen und die Landwirtschaft "anzufassen, entdecken und mit allen Sinnen zu erleben". Besucherinnen und Besucher können saisonale Produkte wie frischen Spargel, Erdbeeren und Frühkartoffeln oder Selbstgemachtes wie Fleisch- und Wurstwaren, Ziegenkäse oder Bauernhof-Eis probieren oder kaufen.

Der NDR als Medienpartner hat Ihnen dafür eine interaktive Karte aller Höfe zusammengestellt, die beim "Tag des offenen Hofes" mitmachen.

Auch Bauer Schramm in Ahrensbök öffnet seine Ställe

Einer der Höfe, wo Begegnungen im Stall bei den Kühen oder bei den Maschinen zwischen Verbrauchern und Landwirten möglich ist, ist bei Bauer Schramm. Bei ihm auf dem Hof in der Nähe von Ahrensbök in Ostholstein können die Besucher Schweine, Hähnchen, Legehennen und den Hofladen bestaunen. Am Samstag und Sonntag findet bei dort sogar ein kleines Hoffest statt.

