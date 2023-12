Bauern protestieren in Ostholstein gegen Sparpläne Stand: 22.12.2023 15:21 Uhr Um ihren Protest gegen die angekündigten Streichungen von Agrar-Subventionen auszudrücken, demonstrieren heute Landwirte aus Ostholstein.

Die aktuellen Sparpläne der Bundesregierung würden Landwirtinnen und Landwirte besonders treffen. Unter anderem sollen künftig Vergünstigungen für Agrardiesel wegfallen. Viele wollen das nicht hinnehmen und protestieren seit Tagen. Heute zieht eine Kolonne von Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) nach Grömitz.

Verkehrsprobleme in Ostholstein erwartet

Der Zug startete um 15 Uhr in Neustadt in Holstein. Laut Organisatoren beteiligen sich etwa 300 Fahrzeuge an dem Protest, der am Hafen entlang nach Lensahn führen soll. Hier wollen sich weitere Protestierende dem Zug anschließen und dann gemeinsam über die Landstraße nach Grömitz fahren. Neben den Landwirtinnen und Landwirten wollen sich nach Angaben der Veranstalter auch Speditionen, Handwerksbetriebe und Schlachtereien an dem Protestzug beteiligen.

Bauernverband hält Subventionskürzungen für unzumutbar

Auch der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, kritisiert die geplante Streichung von Steuervergünstigungen für die Landwirtschaft. Wenn die Bundesregierung die unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknehme, würden Landwirte mit weiteren Protesten dafür sorgen, dass es "einen sehr heißen Januar" geben werde. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hält nichts von den Streichungen. Die Landwirte selbst kritisieren, dass es ihnen an Alternativen mangele. Sie könnten die landwirtschaftlichen Fahrzeuge nicht von Diesel auf andere Antriebsformen umstellen. Viele Landwirtschaftsverbände prognostizieren, dass die Subventionsstreichungen Lebensmittel teurer machen werde.

Proteste halten seit Tagen an

Am vergangenen Montag fanden sich Tausende Landwirte am Brandenburger Tor in Berlin ein. Unter dem Motto "Zuviel ist zu viel! Jetzt ist Schluss" beteiligten sich auch mehr als Tausend Landwirtinnen und Landwirte aus Norddeutschland mit ihren Treckern.

