Bauern äußern deutliche Kritik an Milliardenhilfe

Die Große Koalition in Berlin plant eine erhebliche Finanzspritze für Landwirte in Deutschland. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD reagieren mit ihrem Beschluss auf die jüngsten Bauernproteste gegen die geplante Verschärfung der Düngeverordnung und andere Umweltauflagen. Die Landwirte sollen nun innerhalb von vier Jahren mit einer Milliarde Euro unterstützt werden, damit sie den Umbauprozess besser meistern. Die geplanten Hilfsgelder stoßen bei Vertretern von schleswig-holsteinischen Landwirten allerdings auch auf Kritik.

Bauernverband: Düngeverordnung nachbessern

"Machen Sie ordentliche Politik und stecken Sie ihre Geldbörse weg" oder "Geld verdienen können wir selber" heißt es vom Bauernverband Schleswig-Holstein. Das Geld allein löse keine Herausforderungen, betonte Sprecherin Kirsten Hess. Damit könne man nicht alles glattziehen. Dem Bauernverband sei eher daran gelegen, dass unter anderem die fachlichen Mängel bei der Düngeverordnung behoben werden.

Einige Landwirte sprechen von "Schweigegeld"

Auch die Bauern, die in der Bewegung "Land schafft Verbindung" organisiert sind und zahlreiche Proteste organisiert haben, betonen, das Geld löse nicht die Zielkonflikte. Sprecher Thomas Andresen sagte, auf der einen Seite sei die Milliarde ein Zeichen dafür, dass die Politik anerkennt, dass die Landwirte mit den Herausforderungen wirtschaftlich überfordert seien. Auf der anderen Seite reiche das Geld aber auch nicht, um den wirtschaftlichen Schaden auszugleichen. Einige würden daher von "Schweigegeld" reden. Ihnen gehe es um einen fairen und ehrlichen Umgang und eine Landwirtschaftspolitik, die Perspektiven gibt, so Andresen.

Albrecht: Jetzt gucken, wie Milliarde verteilt wird

Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) begrüßte die geplanten Gelder. Der Bund habe endlich Geld zur Verfügung gestellt, auch für die Herausforderungen des Gewässerschutzes in der Landwirtschaft. Jetzt komme es darauf an zu gucken, wie die Milliarde verteilt werden soll. Er werde deutlich machen, dass es in Schleswig-Holstein viele Betriebe gebe, die sich umstellen wollen und müssen, so Albrecht. Wichtig sei, dass das Geld auch den Betrieben zu Gute komme, die besonders gewässerschonend wirtschaften wollen.

