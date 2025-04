Stand: 02.04.2025 12:00 Uhr Bauen in Südholstein: Ahrensburg teurer als Hamburg

Gebrauchte Häuser in Südholstein kosten im Durchschnitt etwa 378.000 Euro. Das zeigt der am Mittwoch (2.4) veröffentlichte Immobilienatlas der Landesbausparkasse (LBS). Das sind demnach fast 240.000 Euro weniger als im angrenzenden Hamburg. Bei den Neubauten hingegen stechen zwei Orte in Südholstein hervor: In Wedel (Kreis Pinneberg) zahlen Käufer laut der Studie über 5.400 Euro pro Quadratmeter bei Neubauhäusern. Das sind in etwa die gleichen Preise wie in Hamburg. Rund um Ahrensburg (Kreis Stormarn) liegt der Quadratmeterpreis für neuen Wohnungen mit rund 7.700 Euro sogar noch höher. Laut LBS gab es in diesem Bereich nur ein knappes Angebot.

Mehr Spielraum für Käufer

Insgesamt hängt die Preisentwicklung stark von Lage und Standard ab, so die LBS. Für 2025 erwartet sie stabile bis leicht steigende Preise, allerdings mit mehr Spielraum für Käufer. Denn wer eine Bestandsimmobilie mit schlechterem Energiestandard kauft, könne künftig mit besseren Verhandlungsmöglichkeiten rechnen, heißt es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Stormarn