Stand: 14.02.2025 13:09 Uhr Baubeginn für Mehrzweckhalle in Kropp

In Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) startet Freitag der Bau einer neuen Mehrzweckhalle. Das Gebäude wird drei Sportfelder, Veranstaltungsräume sowie einen 300-Quadratmeter-Kraftraum umfassen. Es entsteht in direkter Nähe zu Schul- und Sportanlagen. Bürgermeister Stefan Ploog betont die Bedeutung für Sport und Kultur in der Gemeinde. Neben dem Sportbetrieb soll die Halle auch Platz für Veranstaltungen wie Bälle und Feiern bieten. Bund und Land fördern das Projekt mit 4,3 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das kommende Jahr 2026 geplant.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg