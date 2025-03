Stand: 20.03.2025 06:48 Uhr Bauarbeiten in Hamburg: Auch Bahnverkehr nach Lübeck betroffen

Am Donnerstagabend (20.03.) wird die Hamburger Bürgerweide für den Verkehr gesperrt, eine wichtige Verkehrsachse am östlichen Rand der Innenstadt. Die Sperrung soll laut Verkehrsbehörde bis Montagfrüh dauern. Der Grund: für den Neubau der Berlinertordammbrücke, die über die Bürgerweide und Bahngleise führt, muss ein Kran Betonteile einheben. Der Bahnverkehr zwischen Lübeck und Hamburg ist laut Deutscher Bahn allerdings nur am Sonntag auf den Linien RB81 und RE80 betroffen. Dann werden Ersatzbusse eingesetzt.

Autofahrende aus Richtung Lübeck, die am Wochenende am Kreuz Hamburg-Ost auf die A24 zum Horner Kreisel fahren möchten, müssen zudem einen Umweg in Kauf nehmen. Die Überleitung wird laut Autobahn GmbH von Freitag- bis Sonntagabend für Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Sie empfiehlt, an der Anschlussstelle Barsbüttel (Kreis Stormarn) von der A1 abzufahren und bei Reinbek (Kreis Stormarn) die A24 in Richtung Hamburg zu nehmen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Bahnverkehr