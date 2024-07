Stand: 02.07.2024 18:18 Uhr Bauarbeiten auf Theodor-Heuss-Ring in Kiel gehen weiter

In Kiel beginnt die zweite Phase der Baumaßnahmen auf dem Theodor-Heuss-Ring. Am Montag wurden bereits die ersten vorbereitenden Maßnahmen getroffen. Der Abschnitt muss daher umfahren werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Ab Mittwoch wird es nun wieder eng auf dem Theodor-Heuss-Ring und der B76 in der Landeshauptstadt: Ab 5 Uhr steht in beiden Fahrtrichtungen wieder nur eine Spur zur Verfügung.

Stadt Kiel rechnet mit großen Verkehrsbehinderungen

Die Stadt Kiel saniert die Friesenbrücke und die Fahrbahn zwischen Dorotheenstraße und an der Kleinbahn in Richtung Plön. Sie rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Während der Arbeiten können Autofahrerinnen und -fahrer außerdem in Fahrtrichtung Süden nicht auf den Ostring abfahren. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern.

