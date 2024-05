Stand: 27.05.2024 10:34 Uhr Bauarbeiten auf A7 und A23 in Südholstein

Von Montag an wird die Autobahn 7 zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) saniert. An einzelnen Stellen sei der Belag bröselig und müsse ausgebessert werden, heißt es vom Autobahnbetreiber. Dafür werden bis kommenden Freitag immer zwischen 20 Uhr und 5 Uhr einzelne Spuren gesperrt. Am Mittwoch ist außerdem die Auf- und Abfahrt Quickborn in Richtung Hamburg gesperrt. Auf der A23 wird es zwischen Tornesch (Kreis Pinneberg) und Pinneberg-Nord wieder eng. Neben der Sanierung der Fahrbahn laufen auch Arbeiten an der Böschung. Dafür wird die Fahrbahnseite Richtung Hamburg in den kommenden Wochen voll gesperrt.

