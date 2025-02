Stand: 03.02.2025 15:51 Uhr Bauarbeiten auf A21: Anschlussstelle Klein Barkau Ost gesperrt

Auf der A21 beziehungsweise der B404 wird von Montag (03.02.) an gebaut. Bis August muss die Autobahn GmbH dafür die Anschlussstelle Klein Barkau Ost (Kreis Plön) in Richtung Kiel sperren. Autofahrer, die von Kirchbarkau, Barmissen und Sieversdorf (alle Kreis Plön) kommen, können dort nicht auf die Bundesstraße nach Kiel fahren. Für den Verkehr aus Richtung Preetz (ebenfalls Kreis Plön) sind entsprechende Umleitungen über Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausgeschildert. In Richtung Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ändert sich nichts. Die Zu- und Abfahrt bleibt frei. Wer von dort aus mit dem Bus fährt, muss etwas weiter zu Fuß gehen, denn die Bushaltestelle hat die Autobahn GmbH für die Zeit der Bauarbeiten um 150 Meter verlegt. Sie ist über eine Fußgängerampel zu erreichen.

