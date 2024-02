Bauarbeiten an A1 bei Bad Oldesloe: Weitere Fahrbahn frei Stand: 16.02.2024 10:49 Uhr Die A1 muss zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide Richtung Hamburg saniert werden. Laut der Autobahn GmbH bleibt die Baustelle je nach Wetter bis mindestens Anfang März. Nun wird eine weitere Fahrspur freigegeben.

von Ole ter Wey

An der A1-Baustelle zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide wird am Sonnabend eine weitere Fahrspur freigegeben. Zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Bargteheide (Kreis Stormarn) wird seit Anfang Februar in Fahrtrichtung Hamburg die Straßenoberfläche saniert. Bisher wurde der Verkehr einspurig über den Standstreifen vorbeigeführt. Nun soll nach Angaben der Autobahn GmbH eine weitere Spur freigegeben werden. Endgültig abgeschlossen seien die Arbeiten vermutlich Anfang März, das hänge aber auch vom Wetter ab, so ein Sprecher der Autbahn GmbH. Denn bei Frost könne der Beton nicht aushärten. Während der gesamten Bauphase gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.

VIDEO: Immer mehr Schlaglöcher auf norddeutschen Straßen (2 Min)

Wechselhafter Winter und Salz beschädigen Fahrbahn

Notwendig geworden seien die Bauarbeiten wegen des unbeständigen Winterwetters, heißt es von der Autobahn GmbH. Der ständige Wechsel zwischen Regen, Frost und wärmeren Temperaturen habe die Betonplatten massiv beschädigt, über die gesamte Fahrbahnbreite seien Schlaglöcher entstanden. "Die Autobahn bricht wegen der Frostschäden wortwörtlich weg", sagte ein Sprecher NDR Schleswig-Holstein. Außerdem sei dieses Jahr besonders viel Salz und Sole verwendet worden, um die A1 eisfrei zu halten. Gut 17.500 Tonnen Salz und 5.000 Tonnen Sole wurden laut Autobahn GmbH verteilt - mehr als im gesamten Winter 2022/23. Auch das habe die Straße weiter beschädigt.

Umleitung über Dörfer nicht möglich

Eine Umleitung gibt es nicht. Autobahn GmbH-Sprecher Christian Merl erklärt: "Es gibt einfach keine leistungsfähige Möglichkeit." Den ganzen Verkehr über die Dörfer zu schicken sei den Anwohnerinnen und Anwohnern nicht zuzumuten und für so viel Verkehr seien die Straßen auch nicht ausgelegt. Eine Möglichkeit wäre der schon lange diskutierteA20-Ausbau bei Bad Segeberg - der aber noch nicht gebaut wurde.

