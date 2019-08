Stand: 19.08.2019 17:21 Uhr

Bauarbeiten: A21 bei Wahlstedt tagsüber voll gesperrt

Am Dienstag und Mittwoch brauchen Autofahrer wieder viel Geduld auf der A21. In Richtung Hamburg zwischen Anschlussstelle Wahlstedt und Bad Segeberg-Nord finden Bauarbeiten statt. In der Zeit zwischen 6.30 bis 21 Uhr werden notwendige Arbeiten an der Fahrbahndecke durchgeführt. Dafür muss der Bereich voll gesperrt werden. In den Nachtstunden ist die betroffene Strecke für den Verkehr geöffnet.

Umleitung ausgeschildert

Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie führt über die U88 und die K60 nach Wahlstedt - von dort geht es weiter auf der K73 nach Wittenborn und dann über die B206 zurück zur A21.

Die aktuelle Verkehrslage gibt es auch auf der Verkehrsseite von NDR.de.

Karte: A21-Sperrung - und Umleitung

