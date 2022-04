Bau an Lindaunisbrücke: Schiffe hängen in Häfen fest Stand: 16.04.2022 16:19 Uhr Weil die Deutsche Bahn an der Lindaunis-Brücke baut, können viele maritime Unternehmen an der Schlei nicht in die Saison starten.

Seitdem die Deutsche Bahn die neue Auto- und Eisenbahn-Klappbrücke über die Schlei baut, öffnet sie die alte Brücke kaum noch für den Schiffsverkehr. Seit etwa vier Wochen kommen Schiffe hier nicht mehr durch - und sitzen dann zum Beispiel im Hafen in Schleswig fest. "Wir haben 40, 45 Schiffe im Stadthafen liegen, die in die Ostsee, in ihre Heimathäfen möchten. Die Schiffe kommen aus Laboe, von Fehmarn, aus Dänemark, aus Sonderburg" erklärt Niels Töpke, Winterlager-Betreiber im Hafen von Schleswig.

"Wirtschaftliche Zukunft großes Fragezeichen"

140 Boote hat Niels Töpke im Winter für Kunden eingelagert. Die Hälfte davon ist schon auf dem Wasser und muss jetzt weiter liegenbleiben. "Die wirtschaftliche Zukunft der Winterlagerbetriebe, auch meines eigenen Betriebs, ist ein großes Fragezeichen", sagt Töpke.

"Immer schwieriger, alles aufrecht zu erhalten"

Weil weniger Segelboote unterwegs sind, leiden auch Gastronomie und Boots-Auststtatter. Ausflugsschiffe müssen ihre Fahrpläne einschränken und machen Verluste. "Wir sprechen bei der Gesamtschifffahrt Saison 22/23 von über 200.000 Euro. Corona haben wir auch noch im Nacken - und jetzt die Brücke Lindaunis. Es wird immer schwieriger, das alles aufrecht zu erhalten", sagt Ausflugsschiffskapitän Stefan Nelius.

Bahn: dringend notwendige Baumaßnahmen

22 maritime Betriebe fordern jetzt von der Bahn mehr Öffnungszeiten für den Schiffsverkehr. Bisher ohne Erfolg. Die Bahn verweist auf dringend notwendige Baumaßnahmen in der Fahrrinne.

Niels Töpke holt die Boote seiner Kunden trotzdem weiter aus dem Winterlager und macht sie fit für den Frühling. "Wir vertrauen, dass wir eine Lösung finden", sagt er.

Nach der aktuellen Brücken-Sperrung soll aber schon bald die nächste kommen - und zwar von September bis Juli 2023. Und: Ein paar Kilometer weiter nördlich, in Kappeln, bleibt die Schleibrücke länger dicht als geplant: bis voraussichtlich 21. April.

