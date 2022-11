Batteriefabrik und Ukraine-Notkredit beschäftigen Landtag Stand: 24.11.2022 09:07 Uhr Zwischen Hoffen und Bangen: Schon bald fällt die endgültige Entscheidung, ob bei Heide eine Batteriefabrik gebaut wird. Die Politiker in Schleswig-Holstein beschäftigen sich heute mit diesem Thema im Landtag.

Der geplante Bau einer Batteriezellenfabrik für Elektroautos an der Westküste gilt als Schlüsselprojekt. Doch noch ist überhaupt nicht sicher, ob es losgeht oder nicht. Der Chef des schwedischen Northvolt-Konzerns, Peter Carlsson, hatte kürzlich signalisiert, der Bau der Fabrik könnte sich verzögern. Als Gründe nannte er die hohen hiesigen Strompreise und höhere Subventionen in den USA. Deshalb könnte sich das Unternehmen zunächst dort ansiedeln.

Antrag von CDU und Grünen zu Northvolt

CDU und Grüne haben einen gemeinsamen Antrag gestellt. Es müsse das Ziel sein, dass Northvolt erneuerbare Energien für die Produktion zu einem international wettbewerbsfähigen Preis beziehen könne, heißt es darin. Die Landesregierung müsse sich daher beim Bund für eine Änderung der Netzentgelte einsetzen.

In der Region Dithmarschen laufen die Vorbereitungen. Ein Knackpunkt: Von den geplanten 160 Hektar fehlen noch 20 Hektar. Ein Eigentümer will nicht verkaufen und die Baupläne müssen geändert werden. Ein weiteres Problem ist die Verkehrsanbindung. Pro Tag wird mit 900 Lastwagen und 1.500 Autos gerechnet, wenn die Fabrik komplett fertig ist. Dafür reicht die derzeitige Infrastruktur nicht aus. Am 29. November tagt der Vorstand von Northvolt. Ob es dann eine endgültige Entscheidung für das Projekt Heide gibt, ist nicht bekannt.

Ukraine-Notkredit soll eventuell erhöht werden

Ein weiteres Schwerpunkthema im Landtag sind heute die finanziellen Folgen des Krieges in der Ukraine. CDU, Grüne, SPD und SSW wollen den Notkredit zur Bewältigung der Kriegsfolgen um eine Milliarde auf 1,4 Milliarden Euro erhöhen. Sie begründen dies damit, dass es eine außergewöhnliche Notsituation gebe. Die FDP kritisiert, aus dem Kredit sollten auch Dinge finanziert werden, die mit der aktuellen Notlage nichts zu tun hätten.

