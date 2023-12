Batman hilft dem Weihnachtsmann: Bescherung in Kinderkrankenhäusern Stand: 20.12.2023 15:01 Uhr Patientinnen und Patienten der Kinderstationen des Städtischen Krankenhauses und des UKSHs in Kiel haben am Mittwoch Besuch vom Weihnachtsmann und jeder Menge Superhelden bekommen.

von Marina Heller

Die Vorfreude am Mittwochmorgen ist groß. Auf den Kinderstationen im Städtischen Krankenhaus und dem Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel. Es hat sich herumgesprochen, dass an diesem Tag eine besondere Überraschung auf die kleinen Patientinnen und Patienten wartet: Der Weihnachtsmann und einige Superhelden werden auf den Stationen vorbeischauen und haben dabei Süßigkeiten und Geschenke im Gepäck. Bereits zum dritten Mal findet die Aktion statt, um den Kindern die Weihnachten nicht zu Hause verbringen können, eine Freude zu bereiten.

Die Feuerwehrleute verkleiden sich als beliebte Comicfiguren

Unter den 16 Feuerwehrleuten, die die Aktion gemeinsam mit den Kliniken organisiert haben, befinden sich acht Höhenretterinnen und Höhenretter, die die Kinderaugen zum Strahlen bringen wollen. "Die Kinder bekommen heute von uns eine ganz besondere Show geboten", erzählt der Chefarzt der Kinderklinik im Städtischen Krankenhaus, Professor Tobias Ankermann.

Spider-Man klopft an

So gleitet beispielsweise Batman an den Fenstern der Station vorbei und Spider-Man klopft kopfüberhängend an die Scheiben. Auch der bei den Kindern beliebte Feuerwehrmann Sam winkt den freudestrahlenden Kindern zu. Zum Abschluss fährt der Weihnachtsmann mit einer Drehleiter vom Dach und geht danach gemeinsam mit den Superhelden auf die Station, um an die wartenden Kinder Geschenke zu verteilen.

Doch nicht nur auf die Patienten in der Klinik, sondern auch auf die Kinder der Kindertagesstätte am Städtischen Krankenhaus wartet hoher Besuch. Auf dem Parkplatz vor der Kinderstation ist die Freude groß, als der Weihnachtsmann Geschenke vorbeibringt, die Kinder dann den Löschzug der Feuerwehr erkunden und beobachten, wie ihre Lieblingshelden sich vom Dach herunter schwingen.

Viel ehrenamtliches Engagement

Kiels Feuerwehrchef Thomas Hinz freut sich über den Erfolg der Aktion. "Dieses Engagement, gerade auch die Vorbereitung in der Freizeit, ist nicht selbstverständlich. Unseren Feuerwehrleuten gelingt es damit, kranken Kindern Glücksmomente zu bereiten", erzählt Thomas Hinz stolz. Teamgeist sei eben nicht nur bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen gefragt.

Nicht nur die Kinder beobachten mit leuchtenden Augen das Geschehen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderstation freuen sich über die Aktion kurz vor Weihnachten. Eines steht fest: Auch im nächsten Jahr möchten alle Beteiligten die noch junge Tradition fortsetzten.

