Stand: 14.04.2025 07:12 Uhr Basketballer "Itzehoe Eagles" schaffen Klassenerhalt

Die Basketballer der "Itzehoe Eagles" (Kreis Steinburg) haben am Sonnabend vor einem vollen Heimstadion um den Klassenerhalt in der 2. Barmer Basketball Bundesliga gekämpft - und mit 67:58 (15:19, 11:14, 23:19, 16:6) gewonnen. Der Gegner war der Absteiger "Seawolfs Acadamy" aus Rostock. "Es war ein enges Spiel gegen einen Gegner, der sich sehr gut vorbereitet hatte", sagte Eagles-Trainer Timo Völkerink nach dem Sieg. Zur Halbzeit lag sein Team sieben Punkte hinten. Und sieben Minuten vor Schluss stand es 55:54. "Dieses Spiel spiegelt ein bisschen den Saisonverlauf", sagt Trainer Völkerink. Die Itzehoe Eagles beenden die Saison auf dem 11. Tabellenplatz und bleiben damit in der Liga vor den beiden Absteigern aus Rostock und Neustadt.

Basketballer aus Wedel im Achtelfinale der Play-Offs

Der SC Rist Wedel (Kreis Pinneberg) gewann Sonnabend mit 87:79 beim SSV Lokomotive Bernau und beendete damit die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. Bereits im Spiel zuvor gegen die Gartenzaun24 Baskets Paderborn haben sie sich die Teilnahme an den Play-Offs, dem Wettkampf um die Meisterschaft, gesichert. Im Achtelfinale muss Wedel am 19. April gegen die SV Fellbach Flashers antreten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Steinburg